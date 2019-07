La venda d'habitatge nou guanya pes però segueix lluny de l'usat

La compravenda d'habitatge nou ha guanyat pes a Catalunya el primer trimestre del 2019 amb un augment interanual d'1,45 punts percentuals en el total de compravendes, segons dades del Col·legi de Registradors. Així doncs, les transaccions d'habitatges nous lliures van suposar el 13,94% del total de les compravendes al Principat els primers tres mesos de l'any. La dada segueix molt lluny del percentatge que suposen les compravendes de pisos usats en el total tot i que els pisos nous guanyen terreny. La compravenda de pisos usats representa el 85,15% de totes les adquisicions (0,99 punts percentuals menys que el primer trimestre de 2018). Pel que fa a l'habitatge nou protegit, només representa el 0,91% de totes les adquisicions amb un descens de 0,46 punts percentuals del total de transaccions.

Catalunya és una de les autonomies on tenen més pes els pisos usats en el total de transaccions només per darrere d'Extremadura i el País Valencià. Pel que fa a l'habitatge nou protegit se situa lluny de l'autonomia en la qual té més pes, Navarra amb un 7,03%. En relació amb l'habitatge nou lliure, Catalunya és la tercera autonomia per la cua amb menys pes d'aquest tipus de compravenda.

Al conjunt de l'Estat, l'habitatge nou lliure suposa el 16,26% del total, 0,71 punts percentuals més que el primer trimestre de 2018. L'habitatge usat representa el 82,11% de les compravendes. L'habitatge nou protegit és l'1,63% del total (0,04 punts percentuals menys). El Col·legi de Registradors estima que els pròxims trimestres, l'habitatge nou seguirà millorant el pes relatiu en el tota de compravendes encara que en «quanties reduïdes».

La compra d'habitatge nou s'ha incrementat gairebé un punt durant el primer trimestre de 2019 fins a suposar el 19,03% del total, continuant així l'ascens del trimestre precedent. Els resultats d'iniciacions i visats d'habitatge nou mostraven creixements que tard o d'hora s'havien de reflectir en els pesos de compravenda d'habitatge.



Més pes a Madrid

Les comunitats amb més pes de compravendes d'habitatge nou han estat Madrid (26,06%), Astúries (24,77%), Navarra (23,72%), Galícia (21,95%) i Canàries (21,49%). Quant a la seva evolució, la compravenda d'habitatge nou s'ha incrementat en deu comunitats, sent les més destacades Astúries, Aragó, Madrid i Catalunya.

L'habitatge usat ha suposat el 80,97% del total de compravendes durant el primer trimestre, presentant així el major pes de compravendes en totes les comunitats autònomes, amb quanties per sobre del 70% en tots els casos.

Els resultats interanuals reflecteixen un pes del 82,11% en habitatge usat per un 17,89% d'habitatge nou, amb una desagregació del 16,26% en habitatge nou lliure i del 1,63% en habitatge nou protegit.

L'evolució interanual mostra una millora de 0,67 punts en el cas de l'habitatge nou, derivat de la millora interanual en habitatge nou lliure (0,71 punts), donant lloc a descensos en habitatge usat de 0,67 punts i en habitatge nou protegit de 0,04 punts.

Durant l'últim any les comunitats autònomes que han registrat una major compravenda d'habitatges nous han estat Navarra (24,80%), Comunitat de Madrid (23,51%) i Astúries (22,20%), mentre que en habitatge usat han estat Extremadura (88,13%), Comunitat Valenciana (86,78%) i Catalunya (85,15%).

L'evolució interanual a través de la comparació de resultats del primer trimestre de 2019 i el mateix trimestre de 2018 proporciona un augment de 1,75 punts en el pes de compravendes d'habitatge nou, donant lloc al corresponent descens en el pes de compravendes d'habitatge usat.