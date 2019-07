Les vendes de cotxes cauen un 9,7% al juny a Girona, amb 1.492 matriculacions

Les matriculacions de turismes van disminuir un 9,7% al juny a les comarques gironines respecte al mateix mes del 2018, segons ha informat l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). En total es van vendre 1.492 unitats. La caiguda és més elevada que la mitjana estatal, que ha estat del 8,3%, registrant el pitjor juny en tres anys.

L'Anfac va apuntar que no s'han superat les matriculacions del maig, tot i que tradicionalment el juny és un mes molt positiu. Des d'inicis d'any, les entregues de turismes cauen un 3,65%, amb un total de 8.615 vehicles al conjunt de Girona.

Les vendes de cotxes a Catalunya han caigut un 13% el mes de juny respecte al mateix mes de ­l'any anterior, fins als 15.528 vehicles matriculats, segons les patronals.

Es tracta d'un descens gairebé cinc punts més gran que el de la mitjana d'Espanya, on al juny es van matricular un 8,3% menys de cotxes respecte al juny de l'any anterior (130.519 unitats), la major davallada de vendes durant aquest mes al país des de 2011.

En l'acumulat d'any s'han matriculat un total de 91.175 vehicles a Catalunya, un 7,2% menys respecte al mateix període de l'any anterior, i a Espanya la xifra durant el mateix període ha estat de 692.472 unitats, un 5,7% menys.

Totes les comunitats autònomes han registrat descensos de vendes al juny, i són Navarra, amb un 27,7% menys de cotxes venuts (980 unitats); les Canàries (23,3%, 6.052 unitats) i la Rioja (22,7%, 395 unitats) les que lideren la llista, mentre que Catalunya ha estat la novena amb més caigudes.

Per tipus de combustibles, el mes de juny es van matricular 10.510 vehicles de gasolina a Catalunya, un 2,24% menys que el mateix mes de l'any anterior, encara que la caiguda va ser més gran entre el dièsel, amb gairebé un 45% menys de vendes i 2.944 vehicles.

En la banda oposada, els turismes que utilitzen la resta de combustibles, entre els quals es troben els cotxes elèctrics, híbrids, hidrogen i de gas natural, van incrementar les matriculacions un 18% al juny, fins a les 2.074 unitats.

Entre gener i juny, es van vendre 61.792 vehicles de gasolina (un 4,26% més), mentre que els vehicles dièsel van registrar 18.457 matriculacions (un 37,7% menys) i 10.916 cotxes de combustibles alternatius (un 16,7% més).

En l'acumulat de l'any, les matriculacions de vehicles comercials lleugers també van caure a Catalunya un 1,5% al juny (16.025 unitats), encara que es van vendre gairebé un 5% més de vehicles industrials (1995 unitats) i un 51% més d'autobusos (468 unitats)

Al conjunt de l'Estat, les vendes al canal de particulars continuen baixant, un 18% el mes passat i 50.408 unitats. També cauen els vehicles del canal empresa, un 6,8% amb un total de 39.139 vehicles. Pel que fa als vehicles comercials lleugers, la davallada ha estat del 4,6% amb un total de 20.2020 matriculats. Tot i això, en els primers sis mesos s'ha registrat un augment del 2,3% amb 115.762 unitats.

D'altra banda, les matriculacions de vehicles industrials, autobusos, autocars i microbusos han registrat un augment del 37% després de mesos de caigudes. En total, s'han venut 3.015 unitats.

El vicepresident executiu d'Anfac, Mario Armero, va afirmar que les vendes de vehicles «encadenen ja tres trimestres de caigudes, per la qual cosa es pot parlar de crisi de l'automoció» i va puntualitzar que «no hi ha cap indicador econòmic que sustenti aquest descens, més enllà de la incertesa dels consumidors». Tot i això, va afirmar que la tendència és «reversible» i va apostar per impulsar un pla que combini la coordinació de les lleis del canvi climàtic i l'impuls de la compra de vehicles alternatius, entre d'altres.