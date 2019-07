El Constitucional anul·la el càlcul de la pensió a temps parcial perquè és discriminatori per a la dona

El Ple del Tribunal Constitucional ha declarat per unanimitat "inconstitucional, nul i discriminatori" el precepte que regula la quantia de la pensió de jubilació dels treballadors a temps parcial per considerar que vulnera tant el dret a la igualtat entre treballadors a temps parcial i temps complet com el principi de no discriminació de la dona.

En concret, el Constitucional, que ha estimat una qüestió interna d'inconstitucionalitat plantejada per la Sala Segona del mateix tribunal, ha declarat la nul·litat de l'incís de jubilació i d'un apartat del text refós de la Llei General de la Seguretat Social per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.

La sentència considera que aquest incís vulnera el dret a la igualtat entre els treballadors a temps complet i a temps parcial en el càlcul de la quantia de la pensió per la manera de computar el període de cotització.

A més, també considera que una discriminació indirecta per raó de sexe, "en evidenciar estadísticament que la majoria dels treballadors a temps parcial són dones, la qual cosa ocasiona un impacte advers sobre els treballadors d'un determinat sexe".

La resolució apunta que el precepte impugnat produeix "una desigualtat de tracte a faltar els requisits de justificació objectiva i raonable de les diferències que estableix".

També apunta que es trenca amb la proporcionalitat des del moment en què, a una reducció raonable de la base reguladora per al treballador a temps parcial en funció de la seva menor base de cotització, s'afegeix una reducció també del període de cotització per fixar la quantia de la prestació, fet que no es realitza en el cas dels treballadors a temps complet.

Per al Constitucional, "no resulta justificat que s'estableixi una diferència de tracte entre treballadors a temps complet ia temps parcial" respecte a la reducció addicional de la base reguladora mitjançant un percentatge derivat d'un "coeficient de parcialitat" que redueix el nombre efectiu de dies cotitzats.

Aquesta diferenciació, segons el Tribunal, "condueix a un resultat perjudicial en el gaudi de la protecció de la Seguretat Social per als treballadors contractats a temps parcial" i "afecta predominantment a les dones treballadores".

En aquesta línia, el Constitucional considera que aquesta afectació predominant a les dones treballadores és considerada expressament en la sentència com a discriminació indirecta d'acord amb la definició inclosa a la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

Finalment, pel que fa a l'abast de la declaració de la inconstitucionalitat i nul·litat, el Ple assenyala que no només ha de preservar-se el jutjat sinó que, en virtut del principi de seguretat jurídica, el pronunciament tampoc s'estendrà a les situacions administratives fermes.