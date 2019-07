Gas Gas proposa complementar l'atur als treballadors que es vegin afectats per l'ERO

La direcció de Torrot-Gas Gas ha proposat complementar part de l'atur a la plantilla mentre duri l'ERO temporal. D'entrada, el fabricant de motos s'ha compromès a incrementar un 10% la prestació a aquells treballadors a qui obliguin a estar-se a casa. Però a més, també ha garantit que se'ls retornarà econòmicament el 50% de l'atur que generin. Això sí, en aquest cas els afectats per l'ERO no començaran a cobrar els diners fins al 2020. Durant una reunió amb el comitè i els representants sindicals –l'última abans no acabi el període de consultes- la companyia també ha proposat respectar les pagues extres i les vacances de la plantilla mentre duri l'aplicació de l'ERO temporal. Ara, el comitè sotmetrà la proposta a l'assemblea de treballadors, que es reunirà aquest dijous.

L'ERO temporal afectarà 128 treballadors (el 100% de la plantilla) i la companyia volia començar a aplicar-lo a partir de l'1 de juliol. Tindrà una durada de sis mesos, durant els quals els treballadors aniran a l'atur en funció de les necessitats de producció. El comitè i els representants sindicals temen que l'expedient desemboqui en un «tancament encobert». La secretària general de la FICA-UGT a Girona, Isabel Martínez, concreta que el fabricant de motos pateix «problemes greus de tresoreria», perquè acumula 41 MEUR de pèrdues en tres anys, i reclama al fons d'inversió que hi ha al darrere que «posi diners».