Girona va registrar al juny la millor dada d'atur des de setembre de 2008

Girona va situar-se al juny mes a prop del seu récord absolut d'afiliació a la Seguretat Social i va registrar la dada més baixa d'atur des de setembre de 2008, quan va començar la crisi econòmica. L'atur registrat a les comarques gironines va tancar el juny amb 2.380 aturats menys, fins als 31.031, una reducció del 7,12% intermensual, segons les dades del Ministeri de Treball i és la demarcació catalana on es va produir el major descens. Amb aquestes dades, les comarques gironines se situen per sota dels més de 32.000 aturats que es van compatibilitzar a finals de l'estiu de 2008.

En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, la reducció va ser del 3,93%. Del total d'aturats gironins, 13.542 són homes i 17.489 dones. El gruix de la reducció dels aturats a la demarcació va ser al sector serveis (-1.944), seguit de l'agricultura (-158), els que no tenien feina el mes anterior (-145), la indústria (-114) i la construcció (-19). Pel que fa a la contractació, Girona va sumar 4.727 contractes fins als 32.439, un 17% més que al maig.

Pel que fa a l'afiliació a les comarques gironines arriben fins els 344.055 afiliats, ja molt aprop dels 349.119 que es van registrar a finals de juliol de 2007.

L'atur registrat a Catalunya va baixar en 13.819 persones al juny en relació al maig i el mes es va tancar amb 357.272 desocupats, xifra que representa un descens del 3,72% intermensual.

La xifra total d'aturats és la més baixa des del 2008, quan al juny hi havia 311.422 desocupats, i situa Catalunya com la comunitat on més baixa l'atur aquest juny. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur va caure en 12.920 persones intermensual, un 3,49% menys.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, l'atur va baixar en 63.805 en relació amb el mes anterior i el total de desocupats va ser de 3.015.686, la xifra més baixa des del novembre del 2008.

Per sectors d'activitat, dels 357.272 aturats que hi havia el mes passat a Catalunya, 253.035 eren del sector serveis, 40.912 de la indústria, 29.544 de la construcció, 26.735 no tenien feina el mes anterior i 7.046 de l'agricultura.

D'altra banda, del total de desocupats a Catalunya, 206.274 eren dones i 150.998 homes. També del total, 23.884 eren menors de 25 anys, dels quals 1.462 homes i 1.413 dones.

Pel que fa al nombre de contractes, a Catalunya se'n van signar 305.332, el que representa un increment de 621 respecte al mes anterior, és a dir, un lleuger 0,20% més. En comparació amb el mateix mes del 2018, la contractació va baixar un 5,45% amb una diferència de -17.603 contractes.

Del total, 34.846 van ser indefinits i 270.486 temporals. Respecte als indefinits, es va registrar una reducció de l'11,63% amb 4.587 contractes menys que el mes anterior. En canvi, els temporals van créixer gairebé un 2% amb 5.208 contractes més que al maig.

Durant el juny, l'afiliació a la Seguretat Social va augmentar un 0,82% en relació amb el mes anterior, concretament en 23.596 persones fins a situar la xifra total d'afiliats en 3.508.443. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, la pujada és del 2,39%.

Per règims, 2.946.596 persones pertanyien al règim general, 554.742eren autònoms, 7.104 estaven inclosos al règim del mar i una persona en el del carbó.

Al conjunt de l'Estat, es va seguir la mateixa tendència, amb increments del 0,39% mensual (75.584) i del 2,69% interanual (510.7074). El nombre total d'afiliats a la Seguretat Social al juny es va situar en 19.517.697 persones.