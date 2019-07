Mercadona inicia la seva expansió a Portugal, on obrirà 10 supermercats

Mercadona va iniciar ahir la seva expansió internacional amb l'obertura del seu primer supermercat a Portugal, on la cadena espanyola té previst obrir deu establiments al llarg de 2019. El primer supermercat de Mercadona en el mercat lusità va obrir les portes ahir a Canidelo (Vila Nova de Gaia), als quals seguiran cinc més a Porto, dos a Braga i dos més a Aveiro, previstos per a aquest any.

El projecte Mercadona Portugal està previst que assoleixi els 260 milions d'euros d'inversió a la fi de 2019, ja que la companyia té previst invertir aquest any 100 milions d'euros «per continuar creant riquesa i progrés» al país, que se sumen als més de 160 milions d'euros que ja ha invertit des de l'anunci del projecte el 2016.

En concret, la inversió realitzada entre 2016 i 2018 s'ha destinat principalment a la construcció dels supermercats, d'un bloc logístic situat en Póvoa de Varzim (Porto) en una parcel·la de 50.000 metres, de les seves oficines a Porto i Lisboa i d'un Centre de Coinnovació en Matosinhos (Porto), on realitzar sessions de coinnovación amb els clients portuguesos per al desenvolupament d'un assortiment adaptat als seus gustos.

Així mateix, la companyia té previst assolir els 1.100 treballadors portuguesos el 2019, enfront de la plantilla de 900 amb la qual compta actualment, i reitera la importància que concedeix als seus proveïdors, com reflecteix el fet que col·labori amb 300 proveïdors portuguesos des de fa anys.



Compres de 90 milions

La companyia remarca que ha realitzat compres per valor de 203 milions d'euros des que va anunciar el seu projecte, així com que té previst dur a terme unes compres en 2019 per valor de més de 90 milions d'euros.

El primer supermercat de Mercadona a Portugal està situat en les antigues instal·lacions del Camp de Futbol Manoel Marques Gomes i és també el seu primer projecte de Responsabilitat Social al país, ja que, fruit del seu acord amb l'Ajuntament de Gaia, la Junta de Freguesía de Canidelo i el Sport Clube de Canidelo, va construir el 2018 un estadi totalment nou, amb millors mitjans per al desenvolupament de l'educació esportiva de nens i joves, al mateix temps que va aprofitar els terrenys annexos de l'antic camp per situar la seva primera botiga.

El pròxim 9 de juliol, obrirà la botiga situada a Matosinhos (Porto), que se situarà a l'antiga Fàbrica de Conserves Vasco Da Gamma.