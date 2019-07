Les vendes del sector de la gran distribució pugen un 3,89% en 2 anys

Les vendes del sector de la gran distribució han pujat un 3,98% en dos anys, per sobre del sector de l'alimentació i del comerç en general, segons dades que recull l'Anuari de la Distribució Comercial que elabora biennalment el Govern. A més, en dos anys, l'ocupació ha augmentat un 5,78%, quatre vegades més que en la mitjana del comerç. L'increment més accentuat s'ha donat en superfície de venda (+7,62%). Pel que fa a tendències, s'ha detectat que els operadors aposten per noves ubicacions dins de les ciutats en locals més grans. El sector s'està movent en una «molt bona línia», segons i el coordinador de l'anuari Joan Morera. En el seu torn, la directora general de Comerç ha destacat que les empreses «socialment responsables» tenen una rendibilitat per sobre la mitjana, en concret, 38% superior per metre quadrat.

L'anuari se centra en les 50 empreses més grans del sector quotidià alimentari, perfumeria i drogueria, unes companyies que facturen 12.000 milions d'euros l'any, cada mes ocupen a 63.000 persones, és a dir, un de cada cinc contractes del sector comerç; i que tenen 5.012 establiments a Catalunya.

En aquesta edició s'ha treballat per primera vegada la «comptabilitat social», basade en àmbits vinculats a la contractació indefinida, a l'absentisme laboral, a l'igualat de gènere o a la responsabilitat social corporativa. Els resultats demostren que el 82,2% dels treballadors les empreses de distribució tenen contracte indefinit, que l'absentisme laboral és del 4,31% i que la rotació de plantilles és del 9,28%, tots indicadors que presenten dades millors que el comerç en general.