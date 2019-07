El 70% de la plantilla de Torrot-Gas Gas avala l'última proposta de l'empresa per l'ERO temporal

El 70% de la plantilla de Torrot-Gas Gas ha avalat l'última proposta que va fer l'empresa i d'aquesta manera es tanca un acord per a l'ERO temporal. L'assemblea de treballadors, que s'ha celebrat de manera simultània a les diferents seus de la companyia (Salt, Madrid i Cadis) ha avalat els diferents punts que el fabricant de motos va oferir al comitè i sindicats. Entre aquests, complementar un 10% la prestació d'atur, respectar les pagues extra i les vacances i pagar 900 euros lineals a aquells a qui s'obligui a estar-se a casa quan es comenci a aplicar l'ERO. Dels 104 treballadors que han participat a l'assemblea, 73 han votat a favor de la proposta, 29 ho han fet en contra i hi ha hagut dues abstencions. L'ERO temporal es farà efectiu aquest proper dilluns i durarà fins a finals d'any.

Acord per a l'ERO temporal que afecta el 100% de la plantilla de Torrot-Gas Gas. Els treballadors de la companyia, que fabrica motos elèctriques i de trial, han donat el vistiplau a les compensacions que l'empresa va oferir al comitè i als sindicats aquest dimarts. L'assemblea, que s'havia convocat a les deu del matí, s'ha fet de manera simultània a la fàbrica de Salt (Gironès) i a les seus que Torrot-Gas Gas té a Madrid i a Cadis (on preveu obrir una nova planta, centrada en fabricar velocípedes elèctrics).

Dels 104 treballadors que hi han participat, el 70% han votat a favor de la proposta. Hi ha hagut 29 vots en contra i dues abstencions. La secretària general de la FICA-UGT a les comarques gironines, Isabel Martínez, explica que, amb aquests resultats, el comitè i la direcció ja han signat aquest migdia l'acord que a la pràctica farà efectiu l'ERO temporal.

L'expedient es començarà a aplicar aquest dilluns vinent i s'allargarà fins a finals d'any. Durant aquest temps, els treballadors aniran a l'atur en funció de les necessitats de producció. Martínez ha explicat que, a partir del moment en què els primers treballadors surtin de la fàbrica, es constituirà una comissió de seguiment de l'ERO, que s'anirà reunint periòdicament cada dimecres per garantir que es compleixi l'acord.

Atur, pagues extra i vacances

Segons fixa el pacte entre els parts, el fabricant de motos complementarà un 10% de l'atur als treballadors que es vegin afectats per l'expedient. A més, com que aquells a qui ara s'enviï a casa no podran cobrar la prestació fins al setembre, la companyia també els farà un avançament lineal de 900 euros (perquè puguin acabar de passar l'estiu abans no comencin a percebre el subsidi).

Torrot-Gas Gas també garanteix que retornarà econòmicament el 50% de l'atur que generin aquells treballadors afectats per l'ERO. Això sí, en aquest cas la mesura no es començarà a aplicar fins al 2020. Quan s'aixequi l'expedient, la companyia calcularà cas per cas quina quantitat han de rebre tots aquells que temporalment hagin perdut la feina (en base a aquest percentatge) i els l'anirà abonant.

Per últim, l'empresa permetrà que els treballadors puguin recuperar les vacances durant l'any vinent i els ha garantit que tampoc perdran la paga extra. La plantilla la cobra prorratejada (és a dir, que se'ls reparteix dins les nòmines mensuals) i Torrot-Gas Gas els pagarà les quantitats pendents d'aquest 2019 a partir del segon semestre de l'any que ve.

La majoria, a la fàbrica de Salt

En total, l'ERO afectarà 128 treballadors. D'aquests, 95 treballen a la fàbrica que Torrot-Gas Gas té a Salt (62 a la secció de motos de competició que es venen sota el segell de Gas Gas i els 33 restants, fabricant motos elèctriques per a Torrot). N'hi ha onze més que treballen a Vilablareix (on la companyia produeix un velocípede) i els restants es reparteixen entre les oficines de Mataró, Madrid i Cadis (on Torrot-Gas Gas construeix una fàbrica).

Segons apareixia a la documentació de l'ERO d'extinció que l'empresa va presentar aquesta primavera –i que no va acabar aplicant- el fabricant de motos acumula 41 MEUR de pèrdues en tres anys. Durant el darrer exercici, a més, Torrot-Gas Gas també va patir una davallada de vendes de més del 50% (passant dels 39,3 MEUR de facturació del 2017 als 22 de l'any passat).