Els aparelladors lamenten no cobrir tota la demanda del mercat

Els arquitectes tècnics van denunciar ahir que malgrat tenir una inserció laboral del 89,8%, que és molt remarcable, i 9 de cada 10 estudiants troben feina en menys de tres mesos no cobreixen la demanda del mercat. «En els darrers anys no estem aconseguint que els joves s'apuntin al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació», va explicar el president Miquel Vendrell, conscient que «hem de fomentar la vocació anant als instituts perquè els nois i les noies trobin atractiva la carrera, ja que és un fet que ens preocupa a Girona i a la resta d'Espanya». En aquest sentit, va destacar «les màximes facilitats» que s'ofereixen des de les universitats.

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona seguirà presidit per Miquel Vendrell quatre anys més, fins al 2023. Les eleccions a la junta de govern del Col·legi van tenir lloc el juny passat i només s'hi va presentar la candidatura encapçalada per Vendrell, president des del 2016, quan va ocupar el lloc de Joaquim Romans a mig mandat. Vendrell va presentar a la Punxa de Girona, el pla de treball de la junta de govern enfocat en la sostenibilitat, noves tecnologies i rehabilitació, i va mostrar les dades sobre la inserció laboral en el sector, en què va aprofitar per reivindicar la professió. Vendrell va definir el seu col·lectiu com «versàtil i imprescindible, dirigim com es fa i com es construeix. Som els grans desconeguts, abans érem aparelladors de tota la vida i vam canviar a arquitectes tècnics. No posem només rajols a l'obra, també tenim altres branques on potenciem el manteniment dels edificis, organitzem el seu trasllat...».

El col·legi compta actualment amb 913 col·legiats, una xifra similar en els darrers mesos, però lluny del sostre dels 1.045 que hi havia hagut anys enrere, va subratllar l'alhora president, des del 2017, del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya.