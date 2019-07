Les hores extres crearien 32.500 llocs de treball a Catalunya

Les hores extres no compensades ni pagades podrien crear 32.500 llocs de treball a Catalunya. Ho denuncia un informe de Comissions Obreres (CCOO) presentat ahir a Madrid sobre la prolongació no remunerada de la jornada laboral. L'estudi apunta que les empreses s'estalvien a Catalunya 1.465 milions d'euros amb les hores extres no retribuïdes, per darrere de la Comunitat de Madrid, amb 3.221 milions d'euros, i del País Valencià, amb 1.514. El temps no remunerat suposa 1,3 milions d'hores extra a la setmana de mitjana a Catalunya, un 12% del total registrat a l'Estat espanyol, que l'informe xifra en 11 milions d'hores extres.

Elaborat pel Gabinet Econòmic confederal, l'estudi presentat per CCOO estima el cost laboral que s'estalvien les empreses per la prolongació no retribuïda de la jornada laboral en 11.510 milions d'euros l'any a Espanya, un 15% del qual es correspon a la indústria manufacturera, seguida pel sector dels serveis financers i les assegurances.

En el marc de l'estat, l'informe reflecteix que 1.046.000 persones van treballar el 2018 setmanalment més hores de les pactades, el que suposa el 7,6% de la població assalariada. Així mateix, això representaria 11 milions d'hores setmanals no pagades, que generarien 276.000 llocs de treball a jornada completa. Concretament, d'aquest milió de persones que van fer hores extres no retribuïdes, un 27% en va fer 10 o més; un terç, entre 5 i 10; i un 40%, menys de 5 hores. Pel que fa al perfil d'aquests treballadors afectats, un 65% són homes, un 63% tenen entre 30 i 49 anys, un 82% tenen contracte indefinit, un 74% treballen al sector serveis i un 42% tenen una ocupació tècnica i professional.

El registre horari beneficiarà els treballadors

CCOO defensa que el sistema de registre de la jornada laboral diària, una "reivindicació històrica" del sindicat, representarà un benefici pels treballadors perquè podran cobrar les hores extres que fins ara no es registraven ni pagaven. A més, segons CCOO, la mesura suposarà un increment de cotitzacions a la Seguretat Social que repercutirà en les prestacions futures, com ara la de l'atur o la pensió, i en les possibilitats de conciliar i respectar el temps de descans necessari per protegir la salut.