El 10% dels treballadors rep la meitat del salari mundial

El 10% dels treballadors percep gairebé la meitat de la remuneració mundial, mentre que el tram de sous més baixos només es queda amb el 6,4% de la remuneració total, segons revela un informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT).

Analitzant la distribució dels sous entre països, l'organització constata que el percentatge que ha rebut el 20% de persones millor remunerades ha incrementat del 51,3% al 53,5% entre 2004 i 2017. En canvi, la part que ha percebut la classe mitjana, és a dir el 60% dels treballadors de nivell intermedi, ha disminuït en el mateix període del 44,8% al 43%.«Les dades mostren que en termes relatius, l'increment dels sous més alts està associat a pèrdues per a tots els altres», va explicar en un comunicat Steven Kapsos, cap de la Unitat de Producció i Anàlisi de dades de l'OIT.

A més, els 650 milions de persones que se situen en el calaix dels treballadors amb ingressos més baixos reben menys d'1% de l'ingrés laboral mundial, una xifra que no ha canviat al llarg dels últims anys.

Segons les dades de l'OIT, el 10% més pobre hauria de treballar tres segles per guanyar el mateix que guanya el 10% més ric en un any, ha explicat l'economista Roger Gamis. I és que el 10% dels treballadors més pobres guanya 266 dòlars l'any i el tram més ric s'endú 89.703 dòlars per exercici. El salari mitjà de treballadors a la meitat inferior del rànquing és de 198 dòlars al mes, segons l'estudi. Els països més pobres tendeixen a registrar nivells de desigualtat de salaris molt més alts, assegura l'OIT.