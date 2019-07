Boluda crea un consell a la seva remolcadora i fitxa Felipe González

Vicente Boluda Fos fa un nou pas en la professionalització de l'empresa familiar. El navilier valencià ha creat un consell d'administració a l'empresa de remolcadors, Boluda Towage, i ha donat entrada a vocals independents, com l'expresident del Govern, Felipe González.

Boluda Corporación Marítima ha constituït Boluda Towage per agrupar en aquesta societat capçalera tota la seva activitat de remolcadors marítims. L'administració de la nova companyia és a càrrec del consell, presidit per Vicente Boluda Fos i integrat per dos dels seus tres fills (Vicente Boluda Ceballos com a vicepresident i Ignacio Boluda Ceballos com a vocal).

La resta de l'òrgan de govern el completen directius del grup navilier i el citat Felipe González, que recupera així l'activitat empresarial que havia perdut després de deixar el consell de l'antiga Gas Gatural Fenosa.