Els enginyers gironins del sector del metall són els més ben pagats de tot Espanya

El sector del metall els enginyers millor pagats d'Espanya treballen a Girona, guanyant 21,25 euros per hora, el doble del que guanya un col·lega seu de la mateixa categoria en la veïna Lleida. Per darrere dels gironins se situen els enginyers càntabres (19,41), de La Rioja (19,35), de Pontevedra (19,10) i balears (19,08). Un peó del metall de Navarra, la retribució del qual és de 12,81 euros per hora treballada, supera en més de dos euros el sou d'un enginyer de Lleida (que percep 10,61 euros l'hora).

Segons l'informe de la «Negociació Col·lectiva en la Indústria del Metall en 2018» elaborat per la patronal Confemetal, el peó navarrès ingressa també més que l'enginyer de Cáceres (10,73 euros/hora), conquense (10,88), de Jaén (11,51), de Ciudad Real (11,65), murcià (11,85), castellonenc (11,89), d'Ourense (11,92), de Salamanca (12,73) i sorià (12,76).

També a Navarra es troben els peons millor retribuïts, amb 12,81 euros per hora, seguits pels de Barcelona, on es paguen 12,08 euros; Cadis (11,66); Burgos (11,42), Huelva (11,07) i La Corunya (11,01).

Per elaborar l'informe, Confemetal ha triat quatre categories laborals: peó, oficial primera obrer, oficial primera administratiu i enginyer llicenciat.

La mitjana nacional de la retribució per hora treballada és de 9,74 euros per al peó; de 10,6 per a l'oficial obrer; d'11 per a l'oficial administratiu i de 14,88 per a l'enginyer.

Navarra, Burgos i Barcelona és on més es paga a un oficial primera obrer, amb 13,78, 12,86 i 12,59 euros/hora, respectivament, mentre que, del costat contrari, estan Càceres (8,99), Ourense (9,07) i Lleida (9,10).

Respecte als oficials de primera administratius, també és Navarra on millor retribuïts estan, amb 13,78 euros per hora, seguida de Huelva (13,17), Burgos (12,75) i Cantàbria (12,71); i Càceres on cobren menys, amb 8,95 euros; seguida d'Ourense (9,07) i Lleida (9,10).

Aquestes quantitats són les que s'estableixen en els convenis col·lectius provincials per a 2018 i tenen en compte el salari basi, així com altres plusos o pagues extra, eliminant altres pagaments que pugui realitzar l'empresari al treballador, hores extra o antiguitat.

El IV Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC), que van signar patronal i sindicats fa un any, recollia un increment salarial anual del 2% més un punt addicional per als anys 2018, 2019 i 2020.

No obstant això, l'informe detalla que els convenis del sector siderometal·lúrgics registrats en 2018 van pactar pujades per sota d'aquesta recomanació.