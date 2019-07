De Londres a Girona: l'impacte del Brexit sobre les empreses

En un món globalitzat com l'actual, tot esdeveniment rellevant que tingui lloc en un país té efectes per a qualsevol altre. El Brexit n'és un clar exemple: la sortida del Regne Unit de la Unió Europea no només tindrà conseqüències per a aquest país, sinó per a qualsevol territori que hi faci negocis. És també el cas de Catalunya, de qui el Regne Unit és el cinquè soci comercial, i de cadascuna de les 3.374 empreses catalanes que ja exporten a aquest mercat, entre moltes altres que hi tenen vincles comercials. I en aquest context, també les empreses gironines poden veure's afectades per un Brexit que, de moment, encara té final obert.

L'any 2018, 323 empreses gironines van exportar al Regne Unit per un valor de 240,5 milions d'euros, una xifra lleugerament superior a l'any anterior. Aquestes dades converteixen el britànic en el cinquè soci comercial de Girona i fan palesa la seva importància per a la nostra economia. L'afany d'obertura cap a nous mercats forma part del tarannà de les empreses gironines, que saben que la clau per ser competitives és tenir una visió global dels seus negocis. L'alimentació, el paper i les arts gràfiques, la maquinària o la química són els principals sectors que concentren el gruix de les exportacions gironines cap al mercat britànic. Es tracta d'indústries ben diferents, fet que posa de manifest la diversificació que comporta la relació comercial amb aquest país i el seu rol cabdal en l'activitat internacional de les nostres empreses.

Davant d'aquest escenari, què poden fer les empreses gironines per fer front a les possibles conseqüències del Brexit? Com afectarà els seus negocis la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? Només hi ha una manera d'encarar-ho: preparar-se per a qualsevol escenari. Davant de la incertesa que provoca el Brexit, és indispensable que les empreses elaborin plans de contingència des del primer moment per anticipar cada possible conseqüència que pugui afectar els seus negocis. I aquesta estratègia cal abordar-la des de diferents punts de vista: les duanes, la logística, el marc regulatori, financer i legal, la pròpia organització interna de l'empresa i la seva estratègia.

En aquest sentit, per exemple, és necessari quantificar els possibles costos derivats dels nous aranzels o tràmits duaners, ser conscients que pot haver-hi retards en les entregues de comandes, revisar els contractes amb clients o proveïdors i els dels treballadors de l'empresa al Regne Unit. A més, en funció de l'escenari, caldrà que les empreses adaptin els seus productes a les noves regulacions que puguin sorgir i protegir la propietat intel·lectual. Per tot plegat, l'empresa hauria d'analitzar en detall el seu estat financer davant la incertesa que provoca el Brexit i les variacions en el flux de caixa que pugui suposar.

Aquesta preparació és especialment rellevant en el cas del sector alimentari. El Regne Unit és un importador net d'aquests productes, i de fet és un dels sectors que el mateix govern britànic considera prioritaris a l'hora de plantejar com serà la seva sortida del mercat únic. Una sortida sense acord tindria efectes econòmics, duaners, logístics o fiscals i podria implicar nous controls fitosanitaris, canvis en els aranzels o noves exigències a la normativa d'etiquetatge. I es tracta d'un sector especialment rellevant per l'economia gironina, ja que té amb un pes molt important sobre el VAB industrial de la demarcació i lidera les vendes gironines al Regne Unit, amb un 54,5% del total. Tota empresa gironina que es dediqui a aquest sector ha de saber fer front a aquests possibles efectes amb l'elaboració de plans de contingència.

Des de la Generalitat volem ser al costat de l'empresa en tot aquest procés i per això des d'ACCIÓ hem activat un conjunt de serveis d'assessorament perquè les empreses puguin preparar-se per aquests nous escenaris. Uns nous escenaris que definiran els fluxos de comerç internacional dels propers anys: sense cap mena de dubte les empreses gironines tenen els actius per formar-ne part, però cal preparar-se des del minut zero. I aquest moment és ara.