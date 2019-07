Un quart de segle on ha canviat la manera de comprar arreu del món

Quan Jeff Bezos va fundar Amazon, els consumidors estaven lluny d'imaginar com el comerç electrònic canviaria per sempre la seva manera de comprar, transformant pel camí les relacions entre client i venedor i transcendint l'espai físic de les botigues pel virtual dels portals d'internet.

Un canvi radical que va ser possible pel naixement en 1989 de la World Wide Web (internet) i la seva universalització dos anys després. Al naixement de la xarxa es va sumar el desenvolupament dels sistemes electrònics de pagament, l'increment dels protocols de seguretat i l'augment de la velocitat d'accés a la xarxa.

Es considera comerç electrònic o «e-commerce» a l'activitat de compravenda de productes o serveis a través d'internet i un altre tipus de xarxes informàtiques. Comporta també activitats relacionades amb el màrqueting i l'intercanvi d'informació comercial basada en la transmissió de dades i continguts. El comerç electrònic s'ha estès exponencialment en les dues últimes dècades, reemplaçant una part de les transaccions realitzades en botigues i negocis tradicionals. Algunes previsions apunten que el 2040 representarà al voltant del 95% de les compres.



Vendes des de 1981

La primera venda online entre dues empreses (B2B, «Business to Business») es va produir el 1981, quan l'operadora de viatges Thompson Holidays va connectar les seves agències perquè poguessin conèixer de manera instantània quins itineraris hi havia disponibles a cada moment i així poder oferir-los-hi als seus clients. La primera operació de comerç electrònic entre una empresa i un particular (B2C, «Business to Consumer») es va realitzar a Regne Unit el 1984, quan Jane Snowball, una dona de 72 anys, va comprar ous, margarines i cereals a través d'un nou sistema de la televisió britànica anomenat Videotex.

Les vendes «e-commerce» mundials van assolir el 2017 els 2,3 bilions de dòlars, la qual cosa suposa un increment de gairebé el 25% respecte de l'any anterior, segons les ultimes xifres consolidades de la consultora eMarketer.

La dada més significativa de 2017 va ser el protagonisme dels telèfons mòbils, dispositius amb el quals la majoria dels compradors digitals van completar les seves transaccions. Les vendes de comerç electrònic a través dels «telèfons intel·ligents» van assolir 1,3 bilions d'euros, el 59% de les vendes digitals totals. La facturació del comerç electrònic a Espanya va assolir 10.116 milions d'euros en el tercer trimestre de 2018, superant així per primera vegada en la història la cota dels 10.000 milions.