Els bancs aprofiten la crisi climàtica per promoure les hipoteques «verdes»

Coincidint amb l'auge de la conscienciació ciutadana en la lluita contra la crisi climàtica, les entitats financeres han començat a explorar noves opcions de crèdit en aquesta línia. Un exemple són les hipoteques «verdes» que busquen promoure la compra d'habitatges sostenibles, com la que ha llençat el BBVA. Aquesta entitat s'ha marcat mobilitzar fins a 100.000 milions d'euros fins al 2025 en finançament verd, infraestructures sostenibles, emprenedoria social i inclusió financera. CaixaBank també està promovent el finançament d'habitatges verds, amb qualificació ambiental A o B, i a Catalunya el 73% de les promocions en curs seran així.

El Banc Sabadell ha optat per invertir i finançar en energies renovables i mobilitat sostenible i el Banc Santander impulsa també préstecs per a la compra de vehicles sostenibles i bonificacions en hipoteques per a habitatges que també ho siguin.

En el cas del BBVA, el director de Negoci Responsable, Antoni Ballabriga, va explicar que la idea és que el préstec promotor doni «un avantatge en el preu que repercuteixi en el client final». Va explicar que s'han plantejat impulsar productes sostenibles perquè com a entitat financera juguen «un rol clau» en aquesta lluita i en el canvi de model.



Cotxes elèctrics

Va apuntar també que amb aquest producte s'anticipen a la regulació europea, ja que a partir de l'1 de gener del 2021 les directives obligaran a que tots els edificis nous de la Unió Europea siguin de consum energètic casi nul. Un altre de les accions del BBVA és una nova línia de préstecs per valor de 20 milions d'euros per als clients que es comprin un vehicle elèctric o híbrid, línia que també està impulsant el Banc Santander amb préstecs per a cotxes ecològics.

Sota la denominació Préstec Cotxe Ecològic, el banc es dirigeix principalment a particulars i autònoms que vulguin comprar vehicles que no superin una emissió màxima de 75 grams de CO2 per kilòmetre. L'entitat ofereix un import màxim de 75.000 euros en fins a 8 anys de termini d'amortització, amb un tipus d'interès del 4,95% i sense comissió d'apertura.

Amb aquests dos productes, el BBVA vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic perquè la banca juga un «rol clau en la transició» i «per acompanyar els clients amb solucions sostenibles i assessorament per intentar fer aquest canvi de comportament necessari». Va afegir que pel que fa a les grans empreses aquesta política està consolidant-se i el «repte» és «com fer la transició de la mà de les pimes i els particulars».

En la línia d'assolir els 100.000 milions d'euros en finançament verd del BBVA, Ballabriga ha explicat que l'objectiu és «que tots els productes tinguin la versió sostenible», productes que estaran dins del seu catàleg i que s'aniran oferint als seus clients per tal que els vagin incorporant.

CaixaBank també s'està endinsant en aquesta tipologia de productes. Segons van explicar fonts del banc, l'any passat van participar en el mercat de préstecs verds per import de 1.448 milions d'euros, en el d'energies renovables per més de 645 milions d'euros i compta amb una línia de negoci agrari enfocada a identificar projectes de reforestació i agricultura ecològica, entre d'altres. A més, l'entitat bancària col·labora amb el Banc Europeu d'Inversions en el finançament de projectes destinats a lluitar contra el canvi climàtic.



Eficiència energètica

De la seva banda, Banc Sabadell està posant en marxa diverses línies d'actuació. D'una banda té una línia de «renting» de vehicles sostenibles, amb emissió inferior o igual a 120 grams de Co2 per kilòmetre. El 2018 aquesta línia va assolir el 78% de la flota viva, segons han informat fonts del banc. També s'han finançat autobusos híbrids o taxis completament elèctrics en col·laboració amb Tesla.

A més, l'entitat ha apostat per la inversió i el finançament en l'àmbit de les energies renovables. Per exemple, des del 2016 i fins el 2019 va iniciar un nou cicle inversor de 150 milions d'euros en capital per aquest tipus d'actius a través de la seva filial Sinia Renovables. En aquest àmbit, també ha finançat instal·lacions d'eficiència energètica a través de productes de «renting» o «leasing» específics que permeten finançar des de projectes d'il·luminació pública fins a instal·lacions de calderes de biomassa i de cogeneració, entre d'altres.