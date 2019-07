Girona és la demarcació catalana amb menys empreses de productes ecològics

Les empreses de productes ecològics han crescut prop d'un 40% en els darrers cinc anys a Catalunya. En concret, s'ha passat de 2.470 el 2013 a les gairebé 4.000 que hi ha actualment. Una pujada que és general a les quatre demarcacions, si bé la de Girona és la que registra menys societats d'aquest tipus, amb 450. A Barcelona hi ha 1.500 firmes registrades, a Lleida n'hi ha un miler i a Tarragona hi consten unes 950, segons dades d'Unió de Pagesos (UP).

Des del sector consideren que el principal motiu del creixement del nombre d'empreses en els darrers cinc anys és «la consciència per menjar sa» que ha anat adquirint la ciutadania, però també la qualitat dels productes que s'ofereixen. En aquest sentit, el gerent de l'empresa Mas Marcè- Làctics Peralada, Manel Marcè, deixa clar que les directrius marcades pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) són «clares» i no permeten «disfressar» un producte ecològic si no ho és. Una altra raó que explica l'increment, explica Marcè, és la qualitat dels productes que ofereixen.

Així, la fal·lera pel consum ecològic ha anat en augment els darrers anys a Catalunya. Cada vegada hi ha més interès per part dels ciutadans en «menjar sa», i això s'ha traduït en un increment de la demanda, que de retruc ha fet que apareguessin moltes empreses que es dediquen a elaborar o comercialitzar aquest tipus de productes. D'altres han vist en l'ecològic un mercat nou i han decidit fer el canvi per dedicar-s'hi en exclusiva.

És el cas del Mas Marcè-Làctics Peralada, empresa alt-empordanesa dedicada a l'elaboració de iogurts, formatges i altres tipus de productes a base de llet d'ovella. El seu gerent explica que els va «costar poc» fer el canvi, ja que de seguida van «creure's» el fet de treballar el producte ecològic. «Des que vam començar no hem parat de créixer. Això és com a conseqüència d'un canvi de mentalitat de la gent que vol menjar més sa», explica Marcè, que assegura que aquest és un mercat «amb molt camp per córrer» ja que el client prima cada vegada més la qualitat.

En aquest sentit, Marcè considera que la seva empresa ha fet «un pas endavant» i que el producte ecològic «ja té un reconeixement». Prova d'això, diu, és que els iogurts que fabriquen i que tenen un cost més alt que els convencionals, ja es poden trobar a la majoria de supermercats, quan fa uns anys era molt difícil accedir-hi.