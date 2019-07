El nombre de llicències de vehicles VTC ha crescut un 19% aquest any

El nombre de llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) ha superat la xifra de 15.300 a l'inici de juliol, el que suposa un creixement de gairebé el 19% aquest any, amb les províncies de Madrid (8.033) , Barcelona (2.073) i Màlaga (1.488) al capdavant. Des de desembre de 2018, el nombre de llicències de VTC s'ha incrementat en més de 2.400 tot i les restriccions que s'han anat introduint en alguns territoris i que han acabat amb la sortida d'algunes de les principals plataformes com Uber i Cabify.

Per contra, el nombre de llicències de taxi ha caigut des de finals del passat any un 4% fins a les 63.216, o el que és el mateix, s'ha reduït en més de 2.700, segons les últimes dades del Ministeri de Foment. Amb aquestes dades, el nombre de llicències de taxi a Espanya és ara quatre vegades més alt que el de les VTC.

Analitzant les dades per províncies, Madrid segueix sent la que concentra el major nombre de llicències VTC, amb 8.033, més de la meitat del total i prop del 26% més que al tancament del 2018. En el cas del taxi, Madrid aglutina 15.619 llicències, el 24% del total, i 46 més que al tancament del 2018. Així, la ràtio entre llicències VTC i taxi s'ha reduït fins a prop del 2 a la província de Madrid.



Cau la xifra a Barcelona

Per darrere es troba Barcelona, encara que a diferència de Madrid aquí el nombre de llicències de VTC s'ha reduït en el que va d'any en 190 fins a les 2.073. Cal destacar que tant Uber com Cabify van anunciar la seva sortida de Barcelona després de l'entrada en vigor de la nova normativa de la Generalitat, tot i que la segona va tornar mesos més tard després d'adequar el seu model de negoci als límits imposats. La ràtio en el cas de la Ciutat Comtal és d'una llicència de VTC per més de cinc de taxi.

La tercera província amb més llicències de VTC és Màlaga, que suma 1.488, un 23% més de les que tenia a finals de 2018. Per sobre de les 200 llicències de VTC hi ha Alacant (370), Sevilla (233) i Balears (209). Les províncies de Soria, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife són les úniques que no tenen cap llicència de VTC, mentre que a Zamora es comptabilitzava només una.

En el cas dels taxis, per darrere de Madrid i Barcelona, la província amb més llicències és València, amb més de 3.000, seguida de Màlaga (2.683); Illes Balears (2.483); Santa Cruz de Tenerife (2.343) o Sevilla (2.316). Per comunitats autònomes, després de Madrid, Andalusia és la segona amb més llicències de VTC, un total de 2.312, per davant de Catalunya, que compta amb 2.220.