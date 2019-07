Els treballadors d'aquesta empresa, en vaga per la calor

El comitè d'empresa de Selvafil de Maçanet de la Selva ha convocat una vaga en protesta per les "altes temperatures" que ha de suportar la plantilla. L'empresa, especialitzada en fabricar filats tècnics, té més de 200 treballadors (la majoria dels quals són dones).

El sindicat USOC, majoritari al comitè, critica que aquests últims dies hi ha treballadores que ja han patit cops de calor i reclama a la direcció que hi posi fre. L'aturada començarà aquest dijous i s'allargarà fins dissabte.

Al llarg d'aquests tres dies, tots els torns (matí, tarda, nit i cap de setmana) faran vaga durant una hora. "Volem mesures urgents per acabar amb la situació; però ja d'entrada, reclamem que hi hagi més temps de descans perquè la plantilla pugui estar-se en una zona fresca i no es vegi exposada tanta estona a altes temperatures", critica el responsable d'Indústria d'USOC a la demarcació, Juan José Rodríguez.

A les queixes per la calor a comissaries i jutjats, ara s'hi afegeixen les del sector industrial. El comitè d'empresa de Selvafil ha convocat vaga en protesta per "les altes temperatures" que pateix la plantilla durant la jornada laboral. El sindicat USOC, majoritari al comitè, critica que a la calor que desprèn la maquinària, s'hi ha d'afegir també "el treball físic" que han de dur a terme les treballadores, cosa que "agreuja la situació d'exposició a aquest perill".

Selvafil, situada al polígon industrial Puigtió de Maçanet de la Selva, està especialitzada a fabricar filats tècnics. Entre d'altres, aquestes fibres s'utilitzen per a teixits ignífugs o la indústria de l'automoció i l'aeronàutica. De la factoria, però, també en surten fils per a cosir o per a la fabricació de tendals.

El sindicat USOC explica que la queixa per les altes temperatures que ha de suportar la plantilla no és nova. Diu que ja l'han elevada a direcció altres anys, però que des de Selvafil no s'han pres "ni les mesures ni les precaucions" que corresponen.



De dijous a dissabte

Per això, des del comitè han decidit fer un pols de força i han convocat una vaga. L'aturada afecta tota la plantilla; no només al personal de fàbrica sinó també al d'oficines. La vaga a Selvafil començarà dijous i s'allargarà fins dissabte. Afectarà tots els torns (matí, tarda, nit i cap de setmana) que, en total, deixaran de treballar durant una hora.

"Si amb això no n'hi hagués prou, no descartem convocar altres vagues de més durada", adverteixen des del sindicat. El responsable d'Indústria d'USOC, Juan José Rodríguez, critica que ja s'han viscut diferents episodis de cops de calor entre les treballadores –l'últim, aquest mateix cap de setmana- i reclama a Selvafil que adopti "mesures urgents" per frenar la situació.

Entre d'altres, la USOC proposa que s'instal·lin equips de fred o bé que la plantilla tingui més temps de descans perquè puguin estar-se en alguna zona fresca (i evitin exposar-se durant tantes hores a la calor que desprenen les màquines).

El sindicat ja ha registrat oficialment la convocatòria de vaga. Per demà a la tarda hi ha prevista una reunió entre comitè i direcció de Selvafil; i dimecres, Treball ha convocat les dues parts a una mediació.