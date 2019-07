Calviño no es descarta per succeir Lagarde a l'FMI però ho veu «prematur»

La ministra d'Economia espanyola Nadia Calviño no ha descartat postular-se com a candidata per succeir Christine Lagarde al capdavant del Fons Monetari Internacional. Preguntada ahir a Brussel·les sobre si seria una bona opció com a directora gerent de l'entitat, Calviño va assegurar que és «prematur» discutir sobre aquesta qüestió, però no va negar que pugui ser-ho. A la seva arribada a la reunió de l'eurogrup, Calviño va avançar que els ministres d'economia de la Unió Europea començaran a parlar de manera informal sobre el futur de la direcció de l'FMI.