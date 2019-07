França cobrarà una ecotaxa de fins a 18 euros per bitllet d'avió

El Govern francès va anunciar ahir que a partir de 2020 aplicarà una ecotaxa de fins a 18 euros als vols que enlairin de França, excepte en aquells que vagin a Còrsega i als departaments d'ultramar i en els quals facin correspondència. Hi haurà un impost progressiu d'1,5 euros per bitllet en un vol interior o europeu en classe turista, que s'elevarà fins als 18 euros en els trajectes amb destinació fora de la Unió Europea en preferent, va indicar la ministra de Transports, Elisabeth Borne.

La mesura va ser decidida en un Consell de Defensa Ecològica i s'integrarà en el projecte de pressupostos per a 2020. S'aplicarà a totes les companyies «sigui quina sigui la seva nacionalitat», va requerir Born en una compareixença davant la premsa.

L'Executiu calcula que amb aquesta ecotaxa es recaptaran uns 180 milions d'euros, que es dedicaran totalment al finançament d'infraestructures de transport més ecològiques, principalment ferroviàries.

La titular francesa de Transports va recordar que França s'havia compromès al fet que s'avanci a escala europea en la taxació del transport aeri, i encara que va reconèixer que hi ha hagut una presa de consciència, va subratllar que la «urgència» existent els porta a actuar.

El debat sobre mitjans de transport més ecològics ha estat protagonitzat recentment per la proposta de suprimir vols domèstics per als quals existeixi una connexió ferroviària amb un temps que no superi en dues hores i mitja al del trajecte amb avió. El text va ser presentat en l'Assemblea Nacional el passat 24 de maig, però va ser rebutjat. El Govern va considerar després que la seva aplicació havia de discutir-se a escala europea perquè fos realment eficaç.



Espanya no s'ho planteja

La ministra d'Economia, Nadia Calviño, va expressar les reticències d'Espanya a una taxa mediambiental als avions. Preguntada sobre les iniciatives d'Holanda i França d'impulsar un impost a l'aviació per la seva contaminació, Calviño va assegurar que «no és la primera opció» del Govern espanyol en imposició mediambiental pel «pes del sector turístic», el «caràcter perifèric respecte a Europa» i «el pes de les illes» a l'Estat. Calviño va negar que de moment hi hagi una proposta formal sobre la taula a Brussel·les per aplicar aquest impost al querosè a escala europea. Per contra, Espanya veu «prioritària una reflexió» sobre les taxes mediambientals «en general».