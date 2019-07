Pimec diu que la morositat és la causa de la fallida dels autònoms

Autònoms Pimec va denunciar que la morositat és la principal causa de fallida dels treballadors per compte propi i reclama un règim sancionador per evitar que les empreses deutores paguin fora del que marca la llei. Segons el president de la sectorial, Miquel Camps, les empreses de l'Íbex-35 estan pagant de mitjana 130 dies després de la recepció de la mercaderia o de la prestació del servei quan legalment ho han de fer com a màxim 60 dies després. Camps ha explicat que el retard en els pagaments no només implica la fallida sinó que també impedeix créixer.