Els projectes visats pels arquitectes augmenten un 3,7% fins al juny a Girona

La delegació gironina del Col·legi d'Arquitectes (COAC) va posar ahir de relleu que el nombre total d'expedients visats ha augmentat un 3,7% durant el primer semestre, malgrat que el nombre de metres quadrats que s'ha dedicat als habitatges d'obra nova a les comarques gironines ha caigut un 22,5% en el mateix període. Això vol dir que part de l'obra nova que es fa a la demarcació és més petita que l'any passat i que creixen els projectes de rehabilitació. De fet, la superfície dedicada a restaurar edificis ha augmentat un 6%. Segons els arquitectes, la rehabilitació encara és un repte pendent, ja que el 40% del parc edificat té més de 50 anys i presenta deficiències en accessibilitat, aïllament i eficiència energètica.

Els habitatges d'obra nova a les comarques gironines han estrenat el 2019 amb una davallada en la superfície construïda. Concretament, en la primera meitat de l'any s'hi ha dedicat un 22,5% menys de metres quadrats que durant el mateix període de l'any passat. Aquesta davallada es deu, en bona part, a l'absència de grans projectes de construcció. Tot i així, durant els sis primers mesos de l'any s'ha registrat un 3,7% més de projectes a la demarcació, fet que explica que el territori aposta per a l'obra nova en formats més petits i també per a la rehabilitació.

El nombre d'habitatges visats en aquesta primera meitat d'any ha caigut un 13,4%, passant dels 744 el primer semestre de 2018 als 677 del 2019. Un dels motius d'aquesta baixada és que l'any passat es va fer una promoció important de pisos a Palamós. Si es resta aquest gran projecte, l'habitatge de nova construcció a la demarcació creix un 8% respecte de l'any passat.

El que també augmenta és la rehabilitació. De fet, entre gener i juny de 2019 hi ha un 6% més de projectes que durant el mateix període de l'any passat. Aquesta crescuda representa que el 15% dels projectes visats en habitatges de la primera meitat del 2019 a la demarcació siguin de restauració. Aquesta tendència a l'alça no es correspon a la resta de Catalunya, on en la majoria de territoris l'obra nova ha crescut i la rehabilitació ha baixat.

Segons el president del COAC a Girona, Marc Riera, va destacar la importància d'aquest fet, ja que aquest tipus d'obra «té com a finalitat la millora del medi ambient i la qualitat de vida de les persones».

El motiu és que el 40% dels habitatges construïts a la demarcació tenen més de 50 anys. Això fa que no comptin amb uns aïllaments adequats, compleixin les normatives d'accessibilitat i siguin ineficients energèticament.



Projectes de dimensions menors

A més, Riera també va destacar que si el que queda d'any es manté el volum d'activitat «podrem parlar d'una millora més generalitzada del sector». De fet, el president va treure ferro al fet que es redueixi la superfície edificada, ja que remarca que la importància és en el nombre d'expedients. Per a Riera aquest creixement respon a una evolució conjunta de la construcció «no tan centrada en projectes de grans dimensions».

Pel que fa a construccions que no són habitatge, la situació encara és pitjor. El nombre de metres quadrats construïts és de 96.145, un 49,8% menys dels que hi havia durant el primer semestre de 2018.