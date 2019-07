El comitè de Selvafil de Maçanet xifra en un 85% el seguiment de la vaga per la calor

El comitè d'empresa de Selvafil de Maçanet de la Selva ha xifrat en un 85% el seguiment de la vaga en protesta per la calor que ha de suportar la plantilla de la tèxtil. L'aturada s'ha iniciat aquest dijous a dos quarts de dues de la tarda. Durant mitja hora, s'han aturat els treballadors del torn de matí. I després, de dues a dos quarts de tres, ho han fet els de tarda. El sindicat USOC, majoritari al comitè, critica la "indiferència" de l'empresa davant les elevades temperatures que la plantilla pateix durant l'horari laboral (i que ja ha comportat que, aquests darrers dies, algunes treballadores hagin patit cops de calor). La vaga a Selvafil durarà fins dissabte i s'estendrà a tots els torns. USOC ja alerta, però, que si l'empresa no mou fitxa, la protesta s'intensificarà.

Vaga a l'empresa Selvafil de Maçanet de la Selva en protesta per la calor. Entre avui i demà, aquells treballadors dels torns de matí, tarda, nit i el personal de despatxos que vulgui està cridat a deixar la feina durant una hora. En total, es faran aturades de trenta minuts cada dia.

L'aturada, que arriba després que comitè i empresa no hagin arribat a cap acord, ha començat a quarts de dues de la tarda. Coincidint amb l'inici de la vaga, diverses treballadores –la majoria de la plantilla són dones- s'han concentrat a les portes de la fàbrica, on s'ha penjat una pancarta amb el lema 'Amb la salut no s'hi juga: - calor + inversió'.

En total, sumant el torn de matí i el de tarda, hi havia cap a un centenar de treballadors (dels més de 200 que té Selvafil) que estaven cridats a secundar la vaga. I segons xifra el comitè, l'aturada ha tingut un seguiment del 85%.

Després d'això, el proper torn que s'aturarà serà el de nit (aquests, però, ho faran a quarts de sis de la matinada). I dissabte, la vaga s'acabarà amb els dos torns que fan cap de setmana (i que en aquest cas, en comptes d'aturar-se durant mitja hora, ho faran durant una hora seguida).



"Indiferència" de la direcció

El sindicat USOC, majoritari al comitè, critica "la indiferència" de la direcció per intentar posar fre a la calor que pateix la plantilla. Sosté que a dins la fàbrica les temperatures que s'hi registres són elevades –perquè les màquines també en desprenen- i critica que durant els darrers dies ja hi ha hagut treballadores que han patit cops de calor.

A més, denuncia que la direcció s'ha negat a fer inversions per instal·lar sistemes de climatització i tan sols ha fet dues propostes. La primera, que la plantilla pugui repartir en dos torns els vint minuts que tenen de descans per fer l'entrepà. I la segona, donar-los un altre descans de deu minuts (que en aquest cas, però, haurien de recuperar).

En cas que la direcció no mogui fitxa, el comitè ja ha anunciat que l'aturada d'una hora donarà pas a altres protestes més pujades de to. Per això, ja han convocat d'entrada una assemblea de treballadors dilluns de la setmana vinent per decidir noves accions.

Selvafil, situada al polígon industrial Puigtió de Maçanet de la Selva, està especialitzada a fabricar filats tècnics. Entre d'altres, aquestes fibres s'utilitzen per a teixits ignífugs o la indústria de l'automoció i l'aeronàutica. De la factoria, però, també en surten fils per a cosir o per a la fabricació de tendals.