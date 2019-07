Teisa rep un reconeixement per l'aposta per la sostenibilitat en les seves flotes

L'empresa banyolina d'autobusos TEISA ha estat reconeguda per la seva aposta per la sostenibilitat a les flotes de vehicles amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Es tracta d'un sistema català d'etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. TEISA aposta per la renovació de vehicles i la incorporació de tecnologies més eficients des dels seus inicis, un fet que ha estat clau a l'hora d'assolir els requisits que s'han de complir per a l'obtenció del distintiu.

Un exemple d'aquesta aposta ha estat la recent incorporació de dos vehicles híbrids a la seva flota. La importància d'aquesta adquisició, a banda de l'aposta per noves fórmules menys contaminants, és que aquests vehicles estan donant informació rellevant sobre l'estalvi d'emissions i el funcionament d'aquesta tecnologia en operació urbana i interurbana

Obtenir el distintiu de la Generalitat suposa beneficis per a empreses com TEISA, ja que les prepara per a futures exigències ambientals europees, aporta un valor afegit a l'hora de ser contractades.