L'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona va celebrar ahir el seu anual Sopar de Gala, que va servir per lliurar els premis d'Empresari de l'Any, Impulsor de l'Any i on es van entregar els pins d'honor de l'Associació. El sopar va comptar amb el patrocini de Diari de Girona, que va oferir obsequis creats per fundacions i tallers del tercer sector.