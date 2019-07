Com hem d'invertir?

No hi ha una resposta única. El que sí que és comú a tots nosaltres és que la inversió és un procés d'aprenentatge. I en part és també una habilitat, perquè no només cal entendre bé els conceptes teòrics, sinó també posar-los en pràctica i adquirir experiència. Veiem alguns aspectes molt rellevants a l'hora d'implementar una estratègia d'inversió, que no sempre reben l'atenció que mereixen.



Implicacions fiscals. En qualsevol activitat econòmica, hi ha una conseqüència fiscal. Quan treballem, tornem part dels nostres rendiments al govern via impostos. De la mateixa manera, quan vam realitzar una inversió hi ha una sèrie de conseqüències tributàries. Com a norma general es produeix una obligació fiscal quan obtenim algun rèdit dels nostres actius. Si ens distribueixen un pagament d'efectiu mitjançant un dividend, haurem de tributar sobre això. Si venem les nostres accions, haurem de declarar les plusvàlues, si n'hi ha, i tributar-hi. Quan un actiu es revaloritza només hem de pagar impostos si el venem i materialitzem la plusvàlua. Així, per exemple, serà més rendible invertir en una empresa que es revaloritzi un 10% anualment de forma composta al llarg de 10 anys, que en 10 empreses diferents que haguem de vendre i reinvertir cada vegada, ja que en cada ocasió haurem de pagar impostos sobre la plusvàlua obtinguda. És important entendre les consideracions fiscals, ja que a llarg termini pot tenir efectes grans sobre la rendibilitat.



Implicacions emocionals. En ocasions els inversors som el nostre pitjor enemic. Les emocions influeixen en gran manera en la nostra presa de decisions i actuar sota excessiva influència emocional pot fer que ens desviem de la nostra estratègia d'inversió. Encara que alguns inversors tenen un temperament més tranquil per naturalesa, la resiliència emocional necessària per resistir la volatilitat del mercat és, en part, innata i, en part, una habilitat que es pot entrenar i millorar. En qualsevol cas l'experiència ens ajuda a millorar l'enteniment i la perspectiva. Adequar la nostra estratègia al nostre propi temperament i naturalesa sempre és una bona idea. El bon resultat d'una estratègia d'inversió no només depèn de que l'estratègia sigui bona en si, sinó que realment la puguem implementar i dur a terme.