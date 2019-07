L'inflació se situa en el 0,3% al juny a la província de Girona

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a la demarcació de Girona es va situar en el 0,3%, quatre dècimes per sota del 0,7% de mitjana catalana, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En relació al mes anterior, la variació va ser del -0,2%. En termes anuals, destaca l'augment del 2,1% dels preus de restaurants i hotels i d'1,1% a ensenyament, mentre que decreix un 1,2% els preus d'oci i cultura. En comparació amb el mes anterior, els preus baixen un 1,5% al transport i i un 1,2% a sanitat, mentre que pugen un 1,6% a oci i cultura.

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya es va situar en el 0,7% al juny, tres dècimes menys que la xifra interanual del maig, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (IN E). La xifra és la més baixa des del setembre del 2016, quan es va situar en el 0,4%. D'aquesta manera, l'IPC manté la tendència a la moderació iniciada el mes passat després de tres mesos consecutius de pujades. Al conjunt de l'Estat, també es va registrar la taxa més baixa des del setembre del 2016, situant-se en el 0,4%. Aquesta taxa es deu a la baixada del preu dels carburants, l'electricitat i els combustibles líquids.

Pel que fa a Catalunya, la baixada interanual de preus més destacada es dona a l'electricitat, el gas i altres combustibles, que baixen un 4,4%. També baixa la taxa dels preus del transport (-0,4%) i les comunicacions (-0,1%). En canvi, pugen un 2,4% els preus de restaurants i hotels, un 1,7% el preu de les begudes i la mateixa taxa el del lloguer.

Al conjunt de l'Estat, els grups que han influït en la moderació de la pujada interanual de preus són el transport i l'habitatge. En termes mensuals, destaca la baixada d'un 4% dels combustibles líquids i d'un 3,7% del preu dels carburants. A més, el vestit i calçat baixa un 1,3% per l'efecte de les rebaixes. Per comunitats, els preus van pujar arreu a excepció de Melilla (-1%) i Ceuta (-0,1%). L'increment més alt es va donar a Navarra (1%).

La UGT i CCOO de Catalunya van reclamar recuperar capacitat adquisitiva i que les empreses apliquin tant l'acord salarial pactat en l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (Aenc) com en l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

La UGT de Catalunya ha reclamat la derogació «immediata» de les reformes laborals del 2010 i 2012 per revertir els efectes que han tingut en la classe treballadora -en particular la caiguda del 6.4% del poder adquisitiu-, i equilibrar el repartiment del creixement econòmic.

CCOO de Catalunya ha demanat l'execució del Pacte Nacional per a la Indústria i inversió pública en espais industrials i de logística, així com de les empreses per garantir una formació de qualitat i una ocupació estable, cosa que consideren «clau» per complementar la demanda amb més productivitat.