La superfície contractada d'espais logístics a Barcelona disminueix un 10,2%

La superfície contractada d'espais logístics a Barcelona ha disminuït un 10,2% el primer semestre del 2019 en relació al mateix període de l'any anterior, amb 345.758 metres quadrats i 32 operacions, segons un informe de BNP Paribas Real Estate. La consultora de serveis immobiliaris atribueix la disminució a «l'absència d'operacions de gran volum», ja que el nombre d'operacions està «en línia» amb el del primer semestre del 2018. Entre gener i juny, només dues operacions que corresponen al primer trimestre són de «gran volum» -la futura plataforma de Decathlon a la Zona Franca, amb 93.000 metres quadrats, i els 46.000 metres quadrats contractats per DSV a Molins de Rei-, mentre que el segon trimestre la mida mitjana de les demandes va ser de 6.883 metres quadrats. Entre abril i juny es van contractar 117.006 metres quadrats en 17 operacions.

L'operació més destacada del segon trimestre és la firma de 19.102 metres quadrats a Sant Esteve Sesrovires, al polígon Can Estella, seguida d'un projecte de 13.800 m2 per a una plataforma logística cross-docking al polígon Can Pelegrin de Castellbisbal. Així doncs, el nombre d'operacions augmenta de 15 a 17 el segon trimestre en relació a l'anterior però les operacions són de mida inferior.

El primer trimestre es van contractar 228.752 m2, un 23% més que els tres primers mesos del 2018.El segon trimestre del 2019, el 78,5% de la superfície contractada s'ha registrat en el segon arc (regional), que comprèn la zona de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. El 21,5% restant es va contractar al primer arc (local), que inclou la zona de Barcelona ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Castelldefels, Viladecans, Molins de Rei i Santa Perpètua de la Mogoda.

La taxa de disponibilitat es manté a nivells baixos a tancament del segon trimestre, amb el 3,6% sobre un estoc total que s'aproxima als sis milions i mig de metres quadrats. L'arc regional aglutina el 55% dels espais vacants i el tercer arc -que inclou territori fins a Tarragona i Manresa- el 42%.

A la zona més propera a Barcelona ciutat la disponibilitat és pràcticament nul·la. La renda mitjana dels tres arcs logístics es manté en nivells de 4,85 euros al mes el m2 el segon trimestre de l'any. La renda prime se situa en 6,80 euros al mes el m2. Les rendes més elevades s'han registrat en una plataforma logística de la Zona Franca i al projecte de cross-docking de Castellbisbal.