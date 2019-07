Catalunya rep 972 milions de fons europeus competitius

Les entitats catalanes van rebre 972,2 milions d'euros entre 2014 i 2017, xifra que suposa un 21% del total del finançament europeu de naturalesa competitiva captat per entitats de l'Estat. Segons el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, Catalunya ocuparia la posició número 14 entre els estats de la Unió Europea quant a finançament rebut, xifra superior a la de països com Finlàndia, Hongria o Irlanda. «Tenim terreny per millorar, tot i que estem per davant de països sobirans de la UE, que tenen eines que el govern de Catalunya no té», va explicar Bosch.

Segons l'estudi, elaborat pel Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari CREDA UPC-IRTA, en total van ser 918 entitats les que van rebre finançament europeu en aquest període. Aquesta xifra representa el 23% del total de les entitats beneficiàries a Espanya. El conseller Bosch es va mostrar satisfet amb els resultats, que segons ell demostren que Catalunya es troba «inserida en el panorama europeu i internacional» i que «contribueix de forma notable als objectius i les prioritats de la Unió Europea». «La nostra obligació és projectar-nos internacionalment i ho continuarem fent perquè pensem en les oportunitats i el benestar dels ciutadans», va incidir.