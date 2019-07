La compravenda d'habitatges puja un 26,8% al maig a la província de Girona

La compravenda d'habitatges a Catalunya va caure un 9% al maig en relació amb el mateix mes de l'any passat, però va augmentar un 26,8% a la província de Girona, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, a Catalunya es van fer en el període esmentat 7.610 compravendes, de les quals 6.903 eren habitatges lliures i 707 protegits, mentre que 1.141 eren nous i 6.469 de segona mà.

Al conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges va pujar un 1,1%. En total es van vendre 47.558 habitatges, de les quals 42.996 eren lliures i 4.562 protegides. A més, 8.305 eren noves i 39.253 de segona mà.

Les comunitats amb majors increments van ser Astúries (41%) i Cantàbria (19,6%) i els majors descens es van donar a Navarra (-17,7%) i La Rioja (-15%).

Per demarcacions, a les comarques de Barcelona la compravenda d'habitatges va patir un descens de gairebé un 7%, fins a les 5.101 operacions, de les quals 797 eren habitatge de nova construcció i 4.304 de segona mà, mentre que 4.531 eren lliures i 570 protegits.



Girona lidera el creixement

A les comarques de Girona, la compravenda va pujar un 26,8%, el percentatge més alt de Catalunya, fins arribar a les 1.114 operacions. Del total, 166 eren nous i 948 de segona mà; i 1.065 lliures i 49 protegits.

A Tarragona, es va registrar una pujada del 14,8%, passant de les 931 operacions del maig del 2018 a les 1.069 de les d'enguany. Del total, 120 eren pisos nous i 949 de segona mà, mentre que 1.032 eren lliures i 37 protegits.

Per últim, Lleida va ser l'única demarcació, a excepció de Barcelona, on la compravenda d'habitatges va baixar, en concret un 18%. A la província lleidatana, es va passar de les 398 operacions del maig del 2018 a les 326 del mateix mes d'aquest any. D'aquest total, 58 eren habitatges nous i 268 de segona mà, mentre que 275 eren lliures i 51 protegits.