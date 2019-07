Els rics de França es fan més rics més de pressa que els altres

L'evolució de la riquesa. Per als 14 ciutadans més rics de França, els primers sis mesos de l'any han estat replets de bona fortuna. Els més rics de Tailàndia van ocupar un segon lloc molt de prop, amb un 33%, seguit del 31% de Singapur i el 24% del Japó.

a primera meitat de 2019 va portar disturbis civils continus a França. Multitud de manifestants van eixir als carrers per exigir salaris i pensions més alts enmig de la creixent desigualtat de la riquesa. Però per als ciutadans més rics del país, els primers sis mesos de l'any han estat replets de bona fortuna.

Les 14 persones de França de l'índex de multimilionaris de Bloomberg, de 500 membres, van sumar 78.000 milions de dòlars, més de 69.420 milions d'euros al seu patrimoni net conjunt des del 31 de desembre, un increment del 35%. Aquesta xifra és més del doble del ritme dels rics a la Xina, amb un 17%, i del 15% dels estatunidencs. Els millors retorns fora de França es van registrar principalment a Àsia. Els més rics de Tailàndia van ocupar un segon lloc molt de prop, amb un 33%, seguit del 31% de Singapur i el 24% del Japó. Les xifres exclouen els països amb menys de dos multimilionaris en la classificació. Això converteix Aliko Dangote, l'únic nigerià de la llista, en un valor atípic. La seva riquesa ha augmentat un 60% fins als 16.800 milions de dòlars enguany, més de 14,90 milions d'euros.

Els magnats del luxe Bernard Arnault i François Pinault i l'hereva dels cosmètics Françoise Bettencourt Meyers van liderar el camí a França, agregant un total de 53.000 milions de dòlars, més de 47.100 milions de dòlars.

La demanda de productes de luxe de la Xina ha mostrat fortalesa malgrat la incertesa causada per la disputa comercial del país amb els Estats Units. Les accions de LVMH, d'Arnault, s'havien apreciat des de principi d'any fins al tancament del dilluns un 45%, el segon millor rendiment de l'índex CAC 40 de França. Els guanys el van catapultar el mes passat al nivell de Jeff Bezos i Bill Gates, les úniques persones que tenen fortunes personals d'almenys 100.000 milions de dòlars.

L'èxit de Tailàndia es pot atribuir en gran part a Charoen Sirivadhanabhakdi, fundador i president de TCC Group, un conglomerat de béns seents i begudes, i a Sarath Ratanavadi, principal accionista i director executiu de Gulf Energy Development Pcl.

El patrimoni net de Sirivadhanabhakdi va augmentar en 4.000 milions de dòlars, uns 3.560 milions d'euros, a 16.500 milions de dòlars, uns 14.700 milions d'euros, ja que les accions de Thai Beverage Pcl, cotitzades a Singapur, van pujar un 38%. Sirivadhanabhakdi vol expandir el seu imperi més enllà de la cervesa i el whisky en la segona major economia del sud-est asiàtic. Per part seva, Ratanavadi va guanyar 2.300 milions de dòlars, uns 2.040 milions d'euros, ja que la seva aposta per Vietnam comença a donar fruit. Les accions de Gulf Energy, que cotitzen a Bangkok, han avançat un 51% enguany.



Qui és ric a França

Grans fortunes a banda, la qüestió de qui és ric a França, està sempre present en els debats. Per al Govern de Macron, una parella que guanyi més de 4.623 euros al mes ja pot considerar-se víctima susceptible de veure augmentada la seva contribució o, almenys, a no entrar en la categoria de ciutadans als qui se'ls ha perdonat a partir d'aquest any l'impost sobre béns immobles.