El cost dels automòbils augmenta un 0,8% per la fi dels descomptes

El preu dels automòbils matriculats a Espanya durant el passat mes de juny va experimentar un increment anual del 0,8%, una xifra que contrasta amb la caiguda de quatre dècimes experimentada per l'Índex de Preus de Consum (IPC) general, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'encariment dels preus dels cotxes al juny és conseqüència de la comparativa amb juny de l'any passat, quan les marques van realitzar grans descomptes per vendre models que havien de quedar desposicionats de preu amb l'entrada en vigor del cicle d'homologació WLTP, el passat 1 de setembre.

Fonts del sector van explicar que en els mesos previs a la posada en funcionament del WLTP van implementar mesures per reduir el seu estoc de models no homologats sota els nous criteris, la qual cosa va motivar significatius increments de vendes en els mesos previs a setembre. Segons les dades de l'INE, els cotxes també van tancar el semestre amb un increment de preu del 0,4%, mentre que la variació mensual ofereix un augment d'una dècima dels preus en comparació amb maig.

Per la seva banda, els preus de les motocicletes també van pujar al juny, un 1,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, així com un 0,1% en comparació amb el mes previ i quatre dècimes en el que va d'any. Les peces de recanvi i accessoris per a vehicles, per la seva banda, van registrar una baixada de preu de vuit dècimes al juny en la comparativa interanual.