La indústria química insta el Govern a facilitar una baixada del preu del gas

El president de Feique, la patronal química espanyola, Carles Navarro, va demanar al Govern central que faci possible que el sector químic pugui disposar de gas a un preu més barat per poder competir en igualtat de condicions amb d'altres països i estar «en millor situació» de captar inversions. Navarro es va referir així a la proposta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) d'aplicar una retallada a la distribució i transport d'electricitat d'entre un 7 i un 8,2%, respectivament, i més gran en el cas del gas, d'un 17,8% per a la distribució i d'un 21,8% per al transport.

«És important que la indústria química tingui accés a preus més baixos del gas, que és una font d'energia important per a les nostres activitats», va explicar Navarro, encara que va voler deixar clar que no li corresponia opinar sobre com es porta a terme aquesta mesura. «Qualsevol rebaixa del cost de l'energia ens beneficiaria directament, perquè és un cost directe per a la indústria química, però a nosaltres no ens toca decidir com s'ha de legislar», va afegir. La patronal química Feique reclama una rebaixa del cost de l'energia perquè «és un fet que els costos energètics a Espanya són elevats en comparació als països contra els quals competim».