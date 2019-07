L'AIReF preveu un creixement del PIB del 0,65% al segon trimestre

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) preveu que el PIB espanyol hagi crescut un 0,65% al segon trimestre, de manera que el creixement de l'economia podria haver-se moderat una dècima entre abril i juny, alhora que estima que es moderarà al 0,6% el tercer trimestre. Així es desprèn de les últimes previsions de creixement del PIB en temps real generades pel model Mipred de l'Autoritat Fiscal, després d'incorporar l'última informació publicada de grans empreses corresponent al mes de maig. D'acord amb aquestes últimes dades, la taxa intertrimestral del PIB per al segon trimestre de 2019 se situaria en el 0,65%, per sota del 0,7% registrat en el primer trimestre de l'any, segons la dada de l'Institut Nacional d'Estadística.

Pel que fa a l'estimació sobre el tercer trimestre, l'AIReF ha anat reduint a poc a poc la seva previsió, fins a calcular ara un avanç del PIB del 0,6% entre juliol i setembre. L'anterior pronòstic de l'AIReF apuntava a un avanç de l'economia del 0,67% i del 0,6% en el segon i tercer trimestre. En tot cas, el termòmetre de l'AIReF mostra un senyal d'estabilització en el segon trimestre del 2019 respecte al trimestre anterior.

Per la seva banda, la ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, va anunciar dijous que el Govern revisarà a l'alça la previsió de creixement del PIB per a aquest any, situada actualment en el 2,2%, en el proper quadre macroeconòmic.

A més, la Comissió Europea ha revisat dues dècimes a l'alça la seva estimació de creixement per a Espanya el 2019, quan confia que l'economia s'expandirà a un ritme del 2,3%, pràcticament el doble que l'avanç de l'1,2% projectat per la zona euro i una dècima per sobre del previst per l'Executiu. A més, ha mantingut sense canvis el seu pronòstic d'evolució de l'1,9% el 2020, en línia amb el Govern i mig punt per sobre de la mitjana prevista per a l'eurozona.