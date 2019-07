Hinojosa es queda les plantes de Demco y Edihor per seguir creixent a Catalunya

Hinojosa s'ha adjudicat les unitats productives del grup de solucions d'embalatge format per Demco i Edihor, amb seu a Cardedeu. L'adquisició li permetrà completar la seva oferta de productes i serveis, així com ampliar la seva presència a Catalunya, un dels principals mercats de cartró de la Península Ibèrica.

L'operació, que s'ha realitzat en el curs del procediment concursal en el qual es trobaven immerses aquestes companyies, s'ha formalitzat el 15 de juliol de 2019. A més d'incorporar els actius d'aquestes factories, Hinojosa ha assumit els seus contractes i obligacions i s'ha compromès a mantenir els 101 empleats de totes dues empreses, a potenciar la planta i integrar als equips dins de l'estructura del grup. Demco-Edihor facturen de forma conjunta 15 milions d'euros.

Situades a Cardedeu, Demco se centra en la fabricació de solucions d'embalatge en cartó ondulat. L'empresa, que té també presència a França, desenvolupa una àmplia gamma de productes tècnics. Per part seva, Edihor es dedica a la compra i venda de productes d'embalatge com a cinta adhesiva, paper bombolla, etc. Amb la seva incorporació, Hinojosa cobreix les necessitats creixents dels seus clients que estan apostant per la venda online.

Hinojosa ha tancat 2018 amb una facturació de 399 milions d'euros. La seva projecció internacional es veu reforçada per la seva presència en Blue Box Partners, l'aliança europea integrada per quatre companyies d'origen familiar líders en els seus respectius països en el sector de l'Embalatge, que compta amb prop de 9.500 empleats.

El grup valencià Hinojosa, a través de la seva filial Paperera de Sarrià, va adquirir Torraspapel el 2015, firma que pertanyia al grup Lecta que portava un any sense activitat després de travessar un prolongat període de pèrdues. Torraspapel s'encarregava de la fabricació de papers estucats, autoadhesius, de gran format, entre altres.

Hinojosa va adquirir els immobles i la maquinària de l'antiga fàbrica de Torraspapel a Sarrià de Ter, que en conjunt ocupen una superfície de 59.000 metres quadrats.



Reprendre l'activitat

Els plans d'Hinojosa van servir per reactivar la planta i realitzar una inversió inicial per a modernitzar les instal·lacions i la maquinària. A més està prevista la construcció d'infraestructures annexes, com una depuradora industrial.

Amb aquest pla, la firma valenciana pretenia assolir una producció anual de 90.000 tones de paper per a la fabricació de cartons. Així, l'empresa pretén disposar de matèria primera pròpia en el seu cicle productiu i reduir la seva dependència dels mercats d'importació.

Aquest fitxatge s'unia també a les adquisicions que van dura terme a Vigo i València, amb la compra de Vicusgraf i Sice, respectivament.

Hinojosa disposava fins el 2015 d'11 plantes productives a Espanya i havia invertit 150 milions d'euros.