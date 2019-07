Catalunya és la tercera comunitat on més creixen la venda i el preu dels pisos

La compravenda d'habitatge va registrar un increment mitjà de l'1,7% interanual en el primer trimestre de 2019, i es va frenar respecte als trimestres previs, mentre que el preu de l'habitatge va augmentar un 3,7% fins als 1.427 euros per metre quadrat, segons les dades del Consell General del Notariat. Catalunya es va situar entre els primers llocs tant en increment de preus com en les transaccions. Per contra, hi ha almenys set autonomies que han tornat a anar de baixada.

L'informe revela una clara disparitat per autonomies, tant en els preus com en les compravendes. Així, Galícia i Balears van registrar els majors increments de preu, amb un 17,7% i 11,7%, respectivament, seguides de Catalunya (8,8%).

Les alces es van moderar a taxes del 4% i el 7% a Madrid, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Astúries, Múrcia o Cantàbria, mentre que les comunitats que van patir caigudes van ser Illes Canàries (3,6%), Castella i Lleó (2,3%), Aragó (1,6%) i Navarra (1,5%).

El preu mitjà per metre quadrat dels pisos va avançar un 5,1% a escala de l'Estat, contrastant amb els forts creixements de Galícia (27,6%), Balears (12%) i Catalunya (11,4%) i caigudes a Illes Canàries (7,4%) i Castella i Lleó (3,6%).

En el cas de les compravendes, van caure en set comunitats autònomes i van pujar en la resta, especialment a Cantàbria (14,9%), Extremadura (10,8%) o Astúries (10,4%) i de forma més moderada en altres set autonomies.

Per contra, les compravendes van caure a Balears (9,3%). Navarra (6,6%), Canàries, (6,2%), Comunitat Valenciana (3,6%), Comunitat de Madrid (1,6%), Aragó (0,7%) i La Rioja (0,3%).

La compravenda es va congelar en els habitatges tipus pis (0,1%) després de pujar una mitjana del 12,8% en els vuit trimestres previs.

Les operacions van créixer en deu autonomies, i van aconseguir taxes de dos dígits a Cantàbria (16,3%), Extremadura (12,8%) i Astúries (11,6%), mentre que van caure a Balears (13,1%), Navarra (10,1%) i Comunitat Valenciana (6,5%).

Els préstecs també creixen

En relació amb els préstecs hipotecaris, el primer trimestre de 2019 va portar amb si mateix un augment del 9,1% interanual a escala nacional, moderant-se després de vuit trimestres seguits creixent a taxes de dos dígits i on va destacar Cantàbria (31,2%) i, tot just a darrere, Andalusia (18,7%) i Catalunya (14,6%); mentre que Balears va ser l'única comunitat que va registrar caigudes, amb un 4,8% menys de concessions.

El percentatge de compravendes d'habitatges finançats mitjançant un préstec hipotecari va repuntar novament fins al 48,4% a escala nacional per un major dinamisme, i la quantitat mitjana dels nous préstecs va mantenir el creixement en l'àmbit nacional (1,2%), encara que es va desaccelerar enfront de trimestres anteriors.

En l'estadística també s'inclou la creació de societats, en els tres primers mesos va créixer un 0,2% interanual a Espanya, lluny de l'avanç del 3,7% del trimestre previ.

Per part seva, el capital social fundacional de les noves societats constituïdes va ascendir un 0,5% interanual, fins a assolir els 15.840 euros, la qual cosa trenca la tendència prèvia, que encadenava tres trimestres consecutius de caiguda a escala estatal.