Pimec i Endesa renoven el conveni per millorar l'eficiència de les empreses

La patronal Pimec i la companyia elèctrica Endesa van renovar ahir un conveni de col·laboració per potenciar accions en favor de millorar l'eficiència energètica de les empreses. El president de Pimec, Josep González, i el president d'Endesa Energia S.A.U, Javier Uriarte, van signar a la seu de la patronal a Barcelona l'acord entre ambdues entitats, que s'ha mantingut durant 15 anys. En un comunicat, la patronal ha insistit en la importància de reduir els costos energètics per millorar la competitivitat d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya.



Assessorament pels contractes

D'altra banda, Endesa ha ofert a tots els associats de Pimec assessorament per la contractació de tarifes de subministrament, electricitat i gas com solucions en instal·lació de sistemes personalitzats d'eficiència energètica per a les empreses.