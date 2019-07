Per primer cop una generació més pobra que la prèvia

El Banc d'Espanya va informar aquesta setmana que per primra vegada, els espanyols són més pobres que la generació anterior. Fins ara cada nova generació va superar els ingressos laborals de les prèvies, en part per la millora educativa i en part per l'augment de les rendes. Ara, l'espanyol mitjà és al voltant d'un 13% menys ric del que hagués estat de no haver patit la crisi i mantenir-se les taxes de creixement del període 1995-2006. Fins al punt que els espanyols han tornat a nivells de l'any 2000.