El grup Disbesa-Darnés va facturar 352 milions d'euros durant el 2018

El grup Disbesa-Darnés, empresa familiar amb més de 60 anys d'història i líder nacional en la distribució al canal d'hostaleria, va facturar el 2018 352 milions d'euros, el que suposa un 3% més respecte a l'any anterior. Les previsions per a aquest 2019 se centren a mantenir el mateix nivell de creixement, al voltant del 3%, perquè s'espera una campanya turística similar a la de l'any passat, així com una certa prudència en el creixement del consum intern.

Durant aquest 2018 també s'han implementat dues inversions importants. El grup Disbesa-Darnés ha destinat 2 milions d'euros en la renovació dels seus sistemes informàtics per aconseguir una major rapidesa de processos i informació.

Paral·lelament, també han invertit 1,95 milions d'euros en la millora i ampliació de diverses instal·lacions: a Lliçà de Vall han ampliat 2.000 metres quadrats de naus i a Maçanet de la Selva han ampliat 700 metres quadrats refrigerats.

D'altra banda, a la delegació de Madrid han augmentat 2.000 m2 de naus i estan construint la Sala 1956, un espai de formació pels seus equips de venda i els clients, que s'inaugurarà a finals del 2019. El grup Disbesa-Darnés comptava ja amb una sala d'aquestes característiques a Girona, inaugurada el 2017, i una altra a Barcelona, inaugurada el 2018.

El conseller delegat, Josep Darnés, va indicar en un comunicat que «els resultats d'enguany, en què ens hem tornat a superar, són molt bons i demostren una vegada més la capacitat de l'equip per oferir el millor servei».

Per la seva banda, el també conseller delegat, Fèlix Santaeulàlia, va expressar que «les previsions per al 2019 van en línia amb el que hem treballat aquest any passat i esperem implementar nous projectes per millorar», va indicar.



Envasos retornables

En el marc de la conscienciació per protegir el medi ambient a través del reciclatge i la reutilització, el grup potenciarà enguany el seu servei de logística inversa, que consisteix en la recollida d'envasos buits una vegada consumits, per tal de retornar-los de nou al fabricant.

Aquests envasos són esterilitzats per la indústria i posats de nou al mercat, convertint-se així en envasos reutilitzats i, per tant, més ecològics. Aquest és un tema d'alta sensibilitat dins del sector per reduir els envasos d'un sol ús.

En el marc de l'estratègia d'un servei de qualitat i integral per a l'hostaleria, l'empresa ha presentat tres productes que tenen molt bona acollida en el sector.

D'una banda, l'arròs Mas Pla, un arròs prèmium inscrit dins l'Associació de Defensa Vegetal (ADV). D'altra banda, s'ha realitzat el llançament de la cervesa Magna de San Miguel, una beguda per al dia a dia però amb molt de sabor.

Finalment, també s'ha fet la inauguració del batut Bombon, un batut de xocolata elaborat amb cacau natural, més cremós i amb menys sucre que les begudes tradicionals.