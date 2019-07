Mor l'expresident de BBVA Emilio Ybarra, als 82 anys

Emilio Ybarra, exprexidente de BBVA, ha mort avui als 82 anys. Ybarra va ser president de Banc Bilbao Vizcaya (BBV) des de 1990, després de morir Pedro Toledo, i copresident de l'entitat al costat de Francisco González després de la fusió de l'entitat amb Argentaria. Ybarra va deixar el banc en 2001, al costat del conseller delegat Pedro Ruiz Uriarte, després de veure's involucrat en una trama que investigava l'Audiència Nacional sobre comptes que tenia l'entitat en paradisos fiscals, que finalment va ser arxivada sense culpables en 2007.

Ybarra ja va patir un infart de miocardi fa onze anys, arran del qual es va col·locar un marcapasos. El banquer va néixer en una família hereva d'algunes de les principals empreses de Biscaia.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Valladolid i Econòmiques per la Universitat Comercial de Deusto (Bilbao), va iniciar la seva vida professional com a gerent de l'Orconera, companyia que gestionava rellevants mines de ferro de Biscaia. Després va passar al Banc de Bilbao, on va ocupar el càrrec de conseller delegat i vicepresident. Després de la fusió del Banc de Bilbao amb el Banc de Biscaia, que va donar lloc a BBV, va presidir l'entitat. Fins que en 1999 es va fusionar amb Argentaria, donant lloc al conegut BBVA, entitat de la qual va ser copresident al costat de Francisco González.

Ybarra també va introduir-se en els negocis de comunicació. Juntament amb el seu germà Santiago va mantenir el control de Vocento, editor d'ABC, grup que actualment presideix el seu fill Ignacio. A més, el seu altre fill Emilio Ybarra Aznar va ser director de EL Correo, el principal diari de Biscaia i Àlaba.

Finalment, el banquer, va formar part de la Comissió Trilateral (Europa) i Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i va rebre les condecoracions de cavaller de la Real Maestranza de Cavalleria de Saragossa, la gran creu de l'Orde del Mèrit Civil i la gran creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica.