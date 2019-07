Un 35% de les 100 principals empreses gironines vol disminuir costos

Un 35% de les 100 empreses que més facturen a la demarcació de Girona preveuen reduir costos properament i un 9% es plantegen fer una reducció de plantilla. Així ho indiquen les dades de l'estudi 'Girona 100, SA' elaborat per KPMG. Segons ha explicat la directora de la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès, aquests canvis es deuen a un creixement de la percepció dels empresaris d'encarar "futurs reptes" com per exemple l'adaptació de les empreses als canvis tecnològics. D'altra banda, el 64% de les empreses que s'inclouen en aquest llistat van contractar treballadors durant el 2018 i el 81% va augmentar la facturació. Les 100 empreses seleccionades són les que facturen més de tota la demarcació.

A l'exercici 2017, l'empresa familiar representa el 75% del total de la xifra de negocis i el 85% de l'ocupació de les empreses que componen l'índex Girona 100 SA, fet que suposa un decrement d'1 punt percentual i el manteniment, respectivament, respecte a l'estudi anterior, tot això en el context d'una reducció en dues empreses en el col·lectiu familiar.

La Indústria càrnia continua com a sector líder en relació amb la xifra de negocis, però des de l'estudi de l'exercici 2014, ja no és el sector d'activitat amb més empreses representades. En concret, el sector d'Altres indústries manufactureres aporta 25 empreses i només 20 la Indústria càrnia, disminuint aquesta última el nombre d'empreses respecte a l'estudi anterior.

El sector d'Altres serveis i construcció aporta 15.157 treballadors, en comparació a 4.862 de la Indústria càrnia. La presència d'empreses de treball temporal explica en gran part aquest elevat volum de treballadors, perquè aquest sector ha experimentat un fort increment de més de 2.000 empleats. Malgrat aquesta circumstància, el sector de la Indústria càrnia recupera el segon lloc en termes d'ocupació, mentre que l'any passat el segon sector era Altres indústries manufactureres.

Les empreses del Girona100, SA incrementen per novè any consecutiu la seva xifra de negocis, i registren una millora del 6,33%, que és lleugerament inferior al 6,41% de l'edició 2016. Per altra banda, continua l'increment de la rendibilitat, amb una millora dels marges, resultant amb una rendibilitat mesurada sobre la xifra de negocis d'un 3,46% (3,33% en l'estudi anterior). És el quart exercici consecutiu en què es dona aquest fet.

La xifra de negocis sobre la que es disposa d'informació geogràfica es manté en nivells semblants als de 2016, tot i que presenta un lleuger decrement de la xifra de vendes a mercats exteriors, i es situa lleugerament per sota del 30%. La millora del resultat net en un 10,65% respecte al 2016 és conseqüència, fonamentalment, d'una millora del marge d'explotació. Aquesta millora en el resultat net és el quart any que es produeix de forma consecutiva. La millora és inferior a la registrada el 2015 respecte el 2014 (27%), i la registrada el 2016 respecte el 2015 (43%), representa doncs una moderació en el creixement.

Tots els sectors presenten beneficis de forma agregada en aquesta edició 2017 de l'estudi, igual que en l'edició anterior. La suma total de les pèrdues ha disminuït significativament, i ha passat de 8.940 milers d'euros el 2016 a 2.652 milers el 2017, i pet tant s'ha reduït també de forma rellevant la pèrdua mitjana.

El 2017 les empreses familiars continuen tenint unes rendibilitats sobre la xifra de vendes, sobre actiu i sobre fons propis, superiors a les de les empreses no familiars. Les rendibilitats econòmiques i financeres continuen millorant el 2017 i assoleixen el millor registre de la sèrie històrica 2007-2017.

L'actiu del Girona 100, SA en el 2017 és de 5.202 milers d'euros, fet que suposa un creixement de quasi el 3% en relació amb l'exercici anterior. El fons de maniobra del Girona 100, SA millora en termes absoluts i en termes relatius sobre el total d'actiu respecte el 2016.

En l'estudi del 2017, són les empreses no familiars les que presenten una major ràtio d'endeutament, tal com succeïa el 2016 i el 2015. S'observa, igual que en l'edició precedent, una lleugera disminució en l'endeutament d'ambdós col·lectius el 2017.

Es crea ocupació de forma rellevant

El nombre d'empleats ha incrementat en 3.056 persones respecte el 2016. Per bé que s'ha moderat l'increment experimentat l'exercici anterior que va ser de més de 4.300 persones, s'ha continuat amb la tendència positiva iniciada el 2012 en què es va incrementar el nombre d'empleats en 8 persones, 900 en el 2013, 1.500 el 2014 i 2.900 el 2015. El sector que més llocs de treball ha creat ha estat el d'Altres serveis i construcció Per bé que s'ha moderat l'increment experimentat l'exercici anterior que va ser de més de 4.300 persones, s'ha continuat amb la tendència positiva iniciada el 2012 en què es va incrementar el nombre d'empleats en 8 persones, 900 en el 2013, 1.500 el 2014 i 2.900 el 2015. El sector que més llocs de treball ha creat ha estat el d'Altres serveis i construcció La presència a l'índex de dues empreses de treball temporal explica part de l'increment. Tot i això, si excloem aquest sector es crea una ocupació de més de 1.000 treballadors (665 treballadors en l'edició anterior) en la resta de sectors.

L'enquesta de perspectives empresarials de les empreses de l'índex Girona 100, SA d'aquesta edició ha indicat que els resultats del 2018 han millorat respecte el 2017, seguint la tendència marcada en el darrer any, en els tres indicadors que es valoren: facturació, plantilla i activitat a l'estranger. , seguint la tendència marcada en el darrer any, en els tres indicadors que es valoren: facturació, plantilla i activitat a l'estranger. A això s'hi afegeix que la percepció de l'entorn és positiva per a la majoria d'empreses i sectors, tot i que ha disminuït el grau d'optimisme respecte a les percepcions de l'any passat. La majoria de les empreses enquestades coincideixen en la importància de tres grans fortaleses de les que disposen i han de mantenir: la qualitat del producte i la imatge de marca, seguida dels processos de decisió ràpids i flexibles i l'adopció d'una perspectiva a llarg termini.

Pel què fa a les seves preocupacions, les dues més citades són la creixent competència i el poder negociador dels clients i l'increment del cost de l'energia o de les matèries primeres. La guerra pel talent, que ocupava el primer lloc de preocupació l'any passat, continua essent rellevant però passa a una tercera posició.

D'altra banda, un nombre important de les empreses enquestades coincideix en què les mesures de tipus polític que impulsarien les perspectives empresarials serien: en primer lloc, els incentius a la inversió; en segon lloc, els impostos més baixos; i en tercer lloc, la reducció de la burocràcia i la simplificació fiscal i els acords laborals més senzills i flexibles.

Respecte a les prioritats a mig termini de les empreses enquestades, de forma semblant però no idèntica a l'edició anterior, en primer lloc s'enumera la millora de la rendibilitat, seguida de la innovació en productes, serveis o processos i, en tercer lloc, l'increment de facturació.

Una visió retrospectiva de 10 anys

Amb motiu dels 10 anys de l'estudi Girona 100, en aquesta edició s'ha inclòs una visió retrospectiva de diferents indicadors claus de cadascuna de les edicions d'aquest estudi (2007 a 2017). En la pràctica totalitat dels indicadors s'observa una millora generalitzada en comparació a les xifres inicials del 2007, tant en els indicadors en valor absolut com en les diferents ràtios. La xifra de negocis ha experimentat un increment acumulat en termes nominals del 39% sobre la xifra de l'exercici 2007, aquest increment es redueix al 23% en termes deflactats (euros constants).

Tanmateix, e l resultat net ha millorat un 125% respecte a la xifra de 2007 en termes nominals, percentage que es redueix fins aproximadament el 100% considerant xifres deflactades (euros constants), el que suposa duplicar la xifra inicial del 2007.

Des del punt de vista d'anàlisi d'empreses familiars i no familiars, els indicadors comentats també experimenten una evolució positiva. En aquest sentit , l'increment de la xifra de negocis en euros constants és més elevat en el col·lectiu no familiar, que creix en més d'un 80% en els 10 anys d'estudi, mentre que en la familiar creix de forma més moderada, només un 12% respecte el 2007.

En relació amb el resultat net en euros constants, el segment d'empreses familiars presenta un increment del 104%, mentre que el no familiar incrementa en un 83%. En relació amb l'ocupació, s'observa una evolució positiva des de l'exercici 2012 i la xifra d'ocupació total ha passat d'aproximadament 20 mil treballadors el 2007 a 33 mil treballadors el 2017. La xifra mitjana d'empleats també ha experimentat una evolució positiva per als dos col·lectius: ha augmentat 149 empleats en el col·lectiu de les empreses familiars i 70 en les no familiars.

Finalment, s'observa que el cost mig per empleat en euros constants es inferior a la xifra base del 2007 en un 7,4%, registrant una evolució irregular amb caigudes des del 2014. Si observem l'evolució per als dos col·lectius, s'observa que el cost mig per empleat en euros constants és inferior en ambdòs col·lectius.