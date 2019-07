Calviño admet que ha parlat amb Pedro Sánchez d'optar a la presidència de l'FMI

La ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, va admetre ahir que ha parlat amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sobre una possible candidatura per a la presidència del Fons Monetari Internacional (FMI). En declaracions a la SER l'endemà que Christine Lagarde confirmés la seva dimissió com a directora general de l'organisme per anar a presidir el Banc Central Europeu (BCE), Calviño va dir que «per descomptat» Sánchez «donaria suport a qualsevol ministre que tingués cap possibilitat d'un càrrec així d'important». Calviño ha assegurat, però, que ella està «molt contenta com a ministra» i que no està entre els seus «plans» liderar l'FMI. Amb tot, ha dit que ara «s'obre un procés» i cal veure «com es desenvolupa».

Preguntada per si Sánchez presentarà Calviño com a candidata per presidir l'FMI, Calviño ha dit que la conversa amb el president espanyol en funcions no es va plantejar «en aquests termes».

Calviño sí que va admetre que és un dels noms que més sona per optar a rellevar Lagarde. «Ho llegeixo als mitjans i rebo 300 preguntes cada setmana, en soc conscient, però és un procés que s'inicia i no s'ha d'especular», va dir.

Finalment, va lloar el treball realitzat per Lagarde a l'FMI i la seva professionalitat al capdavant de la institució i va considerar que és una «bona» notícia que ara presideixi el BCE. «Em sembla que és una professional extraordinària que ha fet un treball fantàstic, sobretot quant a la crisi grega i que ha estat molt important per a Europa el seu paper en l'FMI», ha ressaltat.