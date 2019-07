Glovo, Uber Eats i Deliveroo proposen ajustar la normativa laboral dels «riders»

Les plataformes de repartiment a domicili Glovo, Uber Eats i Deliveroo han demanat al Govern espanyol que reguli la feina dels riders per acabar amb l'alta judicialització a la qual s'ha enfrontat al sector recentment i per oferir claredat davant de les sentències contradictòries sobre s'estableix una relació laboral o no amb ells. En un document firmat juntament amb l'Associació Espanyola de l'Economia Digital (Adigital), han recomanat una reforma de l'Estatut del Treball Autònom que inclogui els seus repartidors dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).