França pilotarà la cerca d'un candidat per succeir Lagarde

Bruno Le Maire, ministre de Finances de França, s'encarregarà de coordinar els esforços de forjar un consens entre els països europeus per presentar una candidatura «sòlida i creïble» a la direcció del Fons Monetari Internacional (FMI) després de la dimissió de Christine Lagarde, lloc per al qual la ministra espanyola en funcions d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, compta entre els favorits.

«Esperem aconseguir una candidatura sòlida, creïble i per consens que permeti a Europa continuar dirigint l'FMI»,va assenyalar Le Maire en la roda de premsa posterior a la cimera dels ministres de Finances del G7, celebrada en la localitat francesa de Chantilly.

«França coordinarà els esforços de trobar un candidat europeu a la direcció del FMI», va afegir el ministre gal, qui fa setmanes es va autodescartar de la carrera per succeir Christine Lagarde, qui canviarà Washington per Frankfurt, on des del pròxim 1 de novembre presidirà el Banc Central Europeu (BCE). «Esperem trobar-ho d'ara a la fi de juliol», va apuntar Le Maire.

Christine Lagarde va anunciar dilluns passat la seva decisió d'abandonar el seu lloc de directora gerent de l'FMI de forma definitiva el pròxim 12 de setembre, després d'haver renunciat de manera temporal al càrrec el passat 2 de juliol, una vegada que el Consell Europeu decidís nominar-la com a pròxima presidenta del BCE, succeint, d'aquesta forma, Mario Draghi, el mandat del qual expira a la fi d'octubre.

El procés per confirmar Lagarde com a successora de Mario Draghi en la presidència del BCE no culminarà fins al mes d'octubre, quan els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea donin el seu vistiplau formal al nomenament, després d'haver consultat les opinions del Parlament Europeu i del Consell de Govern del propi BCE.

La ministra espanyola en funcions d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, va estar citada per mitjans internacionals com Reuters o The Wall Street Journal com un dels potencials candidats a la direcció de l'FMI, juntament amb l'expresident de l'Eurogrup, l'holandès Jeroen Dijsselbloem, el seu successor en el càrrec, el ministre portuguès de Finances, Mario Centeno, o el governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, qui compta amb nacionalitat canadenca, britànica i irlandesa.

La mateixa Calviño ja va admetre dimecres que havia parlat amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sobre una possible candidatura. Calviño va dir que «per descomptat» Sánchez «donaria suport a qualsevol ministre que tingués cap possibilitat d'un càrrec així d'important».