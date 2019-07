GM Food factura 1.098 milions el 2018 i guanya 7 milions, un 22% menys

Bright Food Group Spain, la matriu del grup de distribució gironina GM Food Iberica, ha tancat l'exercici de 2018 amb una facturació de 1.098 milions d'euros, xifra que suposa un lleuger creixement de solo un 1,3%. L'antiga Miquel Alimentació, de capital 100% xinès, va reduir en un 22% el seu benefici net consolidat, en comptabilitzar uns guanys de set milions, enfront dels nou milions de l'exercici anterior.

La companyia amb seu a Vilamalla atribueix la retallada del benefici a diversos motius, segons el diari Expansión. El més destacat és que 2018 va ser el primer exercici complet en el qual GM Food va pagar un lloguer per l'ús de les plataformes logístiques, la propietat de les quals va quedar en mans dels antics propietaris, la família Miquel. Encara que el conglomerat xinès Bright Food va tancar la compra de Miquel Alimentació el setembre de 2015, no va ser fins a juny de 2017 que va entrar en vigor el contracte de lloguer. Per aquests sis primers mesos, GM Food va pagar 1,3 milions, mentre que l'impacte per al compte de resultats de 2018 s'ha elevat a 2,6 milions.

En aquest sentit, les despeses d'explotació han crescut un 9,5%. En aquest increment també ha influït la decisió de GM Food de posar en marxa una filial a la Xina per a impulsar les exportacions del grup cap al mercat asiàtic. "L'operativa a la Xina està en la seva fase inicial", assenyala GM Food en la seva memòria anual, en la qual xifra en 1,3 milions les despeses generades per la filial en 2017 i 2018.

En el conjunt de l'exercici, el grup líder de la distribució alimentària majorista a Espanya ha efectuat unes inversions de 37 milions. Destaca la compra de part del negoci de l'empresa valenciana Successors de Pedro Soriano, la qual cosa li va permetre incorporar quatre cash & carry, deu supermercats franquiciats i una cartera per a subministrar a 200 clients.

En paral·lel, GM Food va obrir dos nous centres GM Cash a Lloret de Mar i a Ciudad Real, a més d'una gasolinera a Mataró. La companyia que dirigeix Pere Laymon va impulsar també el seu negoci de venda al detall amb l'obertura de 68 supermercats sota les ensenyes Suma, Proxim i Spar. L'ambiciós pla de creixement que té en marxa ha permès a GM Food executar 228 obertures des de 2016, fins a aconseguir una xarxa de 620 franquícies en tota Espanya.

El grup opera a través de quatre àrees de negoci. La divisió de cash & carry-73 centres- és la que més ingressos genera, amb el 54% de la facturació. Per part seva, els supermercats aporten el 37% i la divisió food service -proveïment a hotels i col·lectivitats- un altre 7%. Finalment, les exportacions generen el 2% dels ingressos.

Entre els principals objectius de GM Food destaca l'obertura de noves gasolineres, un negoci que considera "excel·lent en si mateix" i que, a més, contribueix a un augment significatiu del trànsit a les botigues. Altres reptes són obrir més cash & carry per a cobrir tota Espanya, impulsar les exportacions d'aliments espanyols a Àsia i consolidar-se com el proveïdor de referència per a l'hostaleria no organitzada.

GM Food subministra als seus 73 centres GM Cash, a les seves franquícies i una cartera de més de 2.500 clients detallistes a través d'una xarxa de sis plataformes logístiques situades a Vilamalla, Tortosa, Burgos, Gran Canària, Màlaga i Madrid. El grup suma més de 2.500 empleats.