Multa milionària de la UE per vendre per sota del preu de cost

La Comissió Europea ha imposat aquest dijous a Qualcomm una multa de 242 milions d'euros per abús de posició dominant en el sector dels xips de tercera generació (3G) per connectar telèfons intel·ligents i tauletes a les xarxes mòbils. L'Executiu comunitari acusa Qualcomm d'incórrer en una pràctica de preus predatòria entre 2009 i 2011, en vendre els seus xips 3G a Huawei i ZTE per sota del seu preu de cost, amb l'objectiu d'eliminar del mercat el seu competidor Icera, alguna cosa que és il·legal en virtut de les normes antimonopoli de la UE.

«Qualcomm ha venut aquests productes a un preu per sota del cost a clients clau amb la intenció d'eliminar un competidor», va denunciar la comissària de Competència, Margrethe Vestager. Va assegurar que «el comportament estratègic de Qualcomm ha impedit la competència i la innovació en aquest mercat, ha limitat l'oferta disponible als consumidors en un sector amb una demanda i potencial enormes per a les tecnologies innovadores», una cosa il·legal segons les normes antimonopoli.

Qualcomm, a pesar que venia el 60% d'aquests xips a escala mundial, va identificar el 2010 a Icera com «una amenaça real», no només en el cas dels xips per a targetes de dades sinó també pel seu temor que comencés a oferir també xips 3G per a telèfons intel·ligents. Així, va començar a vendre xips de tercera generació 3G per sota del preu de cost a dos clients «estratègics» com Huawei i ZTE.