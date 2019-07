Els espanyols van gastar una mitjana de 1.369,5 euros l'any passat en assegurances

Els espanyols van gastar una mitjana de 1.369,5 euros en assegurances l'any 2018, 11,7 euros més que el 2017 (+ 0,86%), segons l'informe El mercat espanyol d'assegurances el 2018, elaborat pel servei d'estudis de Mapfre i publicat per la Fundació Mapfre. Per persona, la despesa en assegurances de no vida va créixer un 3,35%, fins als 752,7 euros, la qual cosa va compensar una retallada del 2% en el desemborsament d'assegurances de vida, fins a 616,8 euros per usuari.

La major despesa en productes d'asseguradores es va registrar a Madrid, amb 1.631 euros per persona, seguida d'Aragó (1.434,6 euros) i Catalunya (1.408,7 euros). Per contra, va ser menor a Ceuta i Melilla, amb 665,4 euros, Múrcia (775,6 euros), Canàries (735,5 euros) i Extremadura (822,9 euros).

El conjunt de la indústria asseguradora espanyola va ingressar un total de 64.377 milions d'euros a l'exercici 2018, un 1,5% més que l'any anterior, que representa el 5,33% del Producte Interior Brut (PIB), davant del 5,44% de 2017.

L'augment de primes es va produir gràcies al bon comportament del negoci no vida, que va créixer durant cinc anys consecutius per la recuperació de l'activitat econòmica i la major capacitat de consum d'empreses i llars.

En concret, el negoci de vida va tancar l'exercici amb una caiguda de l'1,4%, fins a 28.995 milions en primes, a causa de «la persistència de l'entorn de baixos tipus d'interès», tot i que en estalvi gestionat es va mantenir un creixement positiu, augmentant les provisions tècniques de l'assegurança de vida en un 2,6%, davant del 3,3% de 2017.

De la seva banda, les assegurances de no vida van incrementar les seves primes un 4%, fins a 35.382 milions d'euros, ja que aquest segment va continuar beneficiant-se del bon comportament econòmic. La ràtio combinada per a les assegurances de no vida va millorar lleugerament l'any passat, fins a situar-se en el 93,7%, davant del 94% de 2017.

L'informe destaca l'evolució de les assegurances de salut, que van créixer al major ritme en gairebé una dècada (+5,6%, fins a 8.524 milions), i preveu que el 2019 les entitats asseguradores incrementin els serveis als seus clients enfocats cap a la salut digital, fomentant l'ús d'apps mòbils o de targetes sanitàries digitals. Tot i això, la branca d'automòbils segueix sent la que acumula el major volum de primes, amb una quota del 31,5% al no vida (11.135 milions).

Les inversions de les entitats asseguradores van augmentar un 1,1% a l'exercici 2018, fins als 295.287 milions d'euros, de les quals el 55,1% correspon a actius de deute públic i el 20,6% a renda fixa corporativa. Per la seva banda, les inversions en renda variable «sembla que han iniciat un procés de recuperació», fins a arribar al 5,2% el 2018, màxim dels últims deu anys. Des del punt de vista de la seva estructura i dinàmica de competència, l'informe assenyala que el sector assegurador espanyol ha experimentat un progressiu procés de concentració que pot observar-se en la disminució del nombre d'entitats en operació i en l'anàlisi dels índexs Herfindahl i del CR5.