La facturació dels tallers mecànics augmenta un 2%

La facturació total dels tallers espanyols durant els sis primers mesos de l'any va ser de 6.350 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 2%, per sota del creixement del 2,4% de les operacions realitzades, segons les dades de la Federació Espanyola d'Empresaris Professionals d'Automoció (Conepa).

Per Conepa, això posa de manifest «la mala salut del parc espanyol i la necessitat de continuar incidint en campanyes que estimulin la cura responsable dels automòbils», ja que creixen més les operacions causades per avaries que les consideres com de manteniment periòdic o preventiu.

Per especialitats, el comportament de l'electromecànica és sensiblement millor que el de la carrosseria, llastrada per les pressions de les companyies d'assegurances «per reduir els seus costos i compensar així la baixada de les primes mitjanes com a conseqüència de la intensa guerra de preus en el sector assegurador», explica la federació.



Ocupació a 151.000 persones

L'ocupació laboral global manifesta un lleuger creixement, que no aconsegueix l'1%. Les dades indiquen que una mica més de 151.000 persones treballen en un sector on la desocupació és «pràcticament inexistent» i on la falta de professionals qualificats està produint un augment dels salaris per sobre de la mitjana, un motiu de preocupació per als empresaris d'un sector que veu reduïda la seva rendibilitat any a any.

Conepa també ressalta que a més de les necessàries i importants inversions que han d'afrontar en equipament i formació i la incertesa sobre els temps en els quals es produiran els canvis tecnològics i socials en l'automòbil, els empresaris del sector es queixen de les nombroses obligacions que han de complir en el seu dia a dia i qualifiquen d'«insuportables» les contínues campanyes d'inspecció que estan rebent per part de les administracions competents com Hisenda, Consum o Treball i «la falta de resposta de les mateixes» davant la reivindicació dels tallers d'un millor control sobre l'activitat il·legal i d'una major sensibilitat cap als problemes de les micropimes, que, majoritàriament, componen el sector.