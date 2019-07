La Generalitat aprova el nou pla per als Agents Rurals, que contempla l'ús d'armes

La Generalitat ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024 (PECAR), que té per objectiu potenciar el cos i adaptar-lo a les necessitats i reptes actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l'estructura per tal de consolidar-la i potenciar-ne l'operativitat.

El nou pla «preveu la aprovació del Reglament d'Armes per dotar i regular l'ús d'armes en el cos», així com la creació de 300 places d'efectius del Cos d'Agents Rurals (CAR), del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Amb aquesta primera acció l'executiu busca donar resposta a la reivindicació d'aquest col·lectiu després de la mort de dos guardes rurals per trets d'un caçador durant un control a Aspa (Lleida) el gener de 2017, quan els agents li van exigir que els mostrés el seu permís d'armes.

Entre les mesures que s'implementaran en els pròxims 5 anys, també es projecta un increment de 50 places de personal tècnic i administratiu, l'aprovació de la Carta de Serveis i del Decret de Segona Activitat, el desenvolupament del Pla de Carrera, la implantació de noves tecnologies com ara els drons o les tauletes, així com la renovació del parc de vehicles i embarcacions, entre d'altres.

«És un pla esperat i un deute pendent que el Govern tenia amb els Agents Rurals, que ens permetrà fer un pas de gegant per dotar el cos de les eines necessàries i convertir-lo encara més en una estructura d'Estat al servei dels nostres ciutadans i del nostre medi ambient», va destacar la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern.



Mancances i fortaleses del cos

En el Pla estratègic, la Direcció General dels Agents Rurals (DGAR) ha fet una anàlisi a fons sobre la situació del Cos d'Agents Rurals (CAR), identificant i analitzant tant les seves fortaleses com també les mancances actuals, futures i previsibles a curt termini per plantejar solucions amb un horitzó de cinc anys. Entre les mancances que es treballa per revertir hi ha el dimensionament insuficient del cos.

Cal tenir en compte que les mesures de contenció de la despesa dels últims anys han fet que el nombre d'agents hagi passat de 527 a 496 i que l'última convocatòria de places es fes el 2009, amb la incorporació només de 30 agents. La manca de convocatòries, a més, ha provocat un envelliment progressiu del col·lectiu, i actualment la mitjana d'edat és de gairebé 50 anys.

El PECAR també té entre els seus objectius aconseguir una estructura organitzativa més forta desplegant totes les categories professionals i grups funcionals del cos i reforçar l'estructura tècnica i administrativa, i també revertir el deteriorament de la flota de vehicles.

Per això, el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024 proposa una sèrie d'actuacions que han de potenciar-lo i adaptar-lo a les actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l'estructura.